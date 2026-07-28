Игуменът - брокер Никанор въстана срещу патриарха

Време е т.нар. "патриарх Даниил" да си ходи! Това пише в свое официално изявление архимандрит Никанор, игумен на Църногорския (Гигински) манастир „Св. св. Козма и Дамян".

Той разказва, че вчера е получил обаждане, по време на което му е казано, че патриарх Даниил го вика днес в 14 часа в Митрополията. Архимандрит Никанор е категоричен, че няма да се яви в сградата, докато патриарх Даниил я обитава.

Архимандрит Никанор заявява, че не признава духовния авторитет на патриарх Даниил и отказва да бъде негов клирик.

"Давам му последен шанс да ми подпише отпусно писмо и да се разделим поживо, поздраво", пише в публикацията си отецът.

Българският монах Никанор, със светско име Христо Мишков, по-рано е работил като брокер на Насдак, а преди това е завършил УНСС.

Имал е успешна кариера като брокер, но пише книги за това как човек може сам да си помогне и се стреми към щастие, а не към богатство.

Преди 7 години, като не намерил щастие в тогавашния си живот, Христо, който като малък не е бил вярващ православен, напуска борсата в Ню Йорк и се отправя към българския Черногорски манастир, който едно време е използван от комунистите за трудов лагер.

Ето какво пише още в официалното изявление:

Може би не всички знаят, но аз никога не съм подавал писмена молба да бъда приет в организацията "Българска православна църква". На 21 юли 2004г. тежко въоръжени мъже нахлуха в нашия манастир и със сила ни "присъединиха към каноничния Синод". За което българската държава впоследствие беше осъдена в Страсбург.

Вече част от структурата на БПЦ-БП, съм се трудил по съвест за нейното материално и духовно добро. Какво съм направил и какво ще оставя като мое наследство след смъртта си, е известно на всички. Патриарх Даниил не е допринесъл и една хилядна спрямо това. И всички около него да се съберат - също.

Още при избирането му за патриарх понечих да се махна от БПЦ, тъй като счетох - и считам - това за особено мерзостно престъпление спрямо православната вяра и спрямо българския народ. Ще видите, че с времето всички ще се съгласите с мен. Явих се на разговор с него, но той ме задържа с лъжливи обещания, че сме щели да работим с него за доброто на БПЦ. И почти веднага започна подмолна административна война срещу мен и срещу братството на Църногорския манастир.

Преди година и половина, както се полага по Устав, аз се оттеглих от игуменството на манастира, за да мога да получа отпусно от БПЦ и да се потрудя другаде на Божията нива. Патриарх Даниил презря волята на манастирското братство и не спази Устава на БПЦ.

Оттогава и ние го презряхме.

Игумените на Дивотинския и Бистришкия манастир получиха отпусни писма в рамките на 24 часа. Аз чакам близо 550 пъти по 24 часа - това ако не е дискриминация, какво е?

Напомням на патриарх Даниил, че църковната дисциплина се основава не на принуждение, а на обич и на духовен авторитет. Поради тази причина аз няма как по съвест да бъда негов клирик, нито да проявявам и най-малкото "послушание" спрямо него...

Той многократно оправдава престъпното руско нападение над Украйна, досега не е проявил и капка състрадание на дело към страдащия украински народ и неговите деца. След като през есента приехме група украински деца в манастира бях извикан в митрополията и ме наказаха с "аргос". Вчера изпратихме втора група деца и - отново ме викат в митрополията. Случайност? Не мисля. ..

Същият не се е отрекъл публично от ереста на "руския свят" и "православния шахидизъм", които със своите действия още като митрополит е доказал, че подкрепя. Докато не се отрече публично от тези ереси, аз не мога да го приема за православен патриарх и не мога да служа под негов омофор...

Считам, че нормално мислещ, психически и морално здрав човек, не може да служи едновременно на Христос и под омофора на патриарх Даниил. Поради това от година и половина чакам отпусно писмо.

Вместо това Атанас Трендафилов, играещ го "патриарх", си е внушил, че има някаква власт над мен.

Е, с настоящото му заявявам, че няма никаква!

Нещо повече.

Давам му последен шанс да ми подпише отпусно писмо и да се разделим поживо, поздраво. Не мислете, че ми е много забавно да се занимавам само с неговите глупости.

Реши ли пак да ме "наказва" и т.н., този път няма да си играя на църква и ще го пренебрегна.

Поисках сам да си тръгна от Църногорския манастир - не рачи. Остана ли, обаче, ще трябва да ме изведе от там мъртъв!

Отново сме призвани към църковно-народна борба, ако искаме да имаме истински православна и истински народна църква, за каквато се бореха нашите възрожденски будители, а не жалко подобие на църква - лакей на руския империализъм!

Време е т.нар. "патриарх Даниил" да си ходи!