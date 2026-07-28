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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23296989 www.24chasa.bg

Мотористката от тежката катастрофа във Варна почина, остави две малки деца

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34-годишната мотористка, която пострада при верижна катастрофа на 25 юли във Варна, е починала, научи "24 часа".

Инцидентът стана в събота около 22 ч. на бул. "Левски", при който, докато трима мотоциклетисти се движат, първият е натиснал рязко спирачка.

Последвала е верижна катастрофа между трите мотора.

Точно тогава, по случайност, край тях минавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите.

Въпреки усилията на лекарите, младата жена е починала. Тя е майка на две малки деца.

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