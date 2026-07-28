Румен Радев: Ще подкрепим Илияна Йотова

Кандидатът за вицепрезидент ще се избере от Инициативния комитет, но трябва да "работи със сърце за България", каза Радев

Борисов търси да се закачи някъде

Днес взехме решение да подкрепим кандидатурата на президента Илияна Йотова. Вие знаете, че 10 години водим битка за оздравяване на държавността и нормалността в българската политика. Г-жа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че продължи да работи за обществото. Това е една изключително тежка и сложна битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото. Това каза премиерът Румен Радев след разширено заседание Изпълнителния съвет на "Прогресивна България" и коалицията.

"Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова. Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция, защото ние с Йотова доказахме, че бяхме единствената президентска двойка, която показа единство", каза още Радев.

В петък Йотова за първи път обяви, че ще се кандидатира на изборите за президент. БСП още вчера я подкрепиха официално.

Радев припомни, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет и тогава ще стане ясно кой ще е вице.

В дясно все още няма нищо, каза още Радев. И обясни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов търси да се закачи някъде. Това са сглобкаджийски схеми - те ту се разделят, ту се арестуват, ту се прегръщат, каза още Радев.

Профилът на вицепрезидента пък трябвало да "има сърце за България" и нямало значение от кои среди има.

Радев коментира и самолетите на "Безмер" и обясни, че сега те ще са на военно летище. С Иран имаме дългогодишни отношения на сътрудничество и приятелство. Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че това не са самолети за бойни мисии. Ако не беше нашето правителство в София щяха да стоят 15 самолета на летището, каза още Радев.