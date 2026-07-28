Румен Радев: Ще подкрепим Илияна Йотова

- Кандидатът за вицепрезидент ще се избере от Инициативния комитет, но трябва да "работи със сърце за България", каза Радев
- Борисов търси да се закачи някъде
Днес взехме решение да подкрепим кандидатурата на президента Илияна Йотова. Вие знаете, че 10 години водим битка за оздравяване на държавността и нормалността в българската политика. Г-жа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че продължи да работи за обществото. Това е една изключително тежка и сложна битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото. Това каза премиерът Румен Радев след разширено заседание Изпълнителния съвет на "Прогресивна България" и коалицията.
"Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова. Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция, защото ние с Йотова доказахме, че бяхме единствената президентска двойка, която показа единство", каза още Радев.
В петък Йотова за първи път обяви, че ще се кандидатира на изборите за президент. БСП още вчера я подкрепиха официално.
Радев припомни, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет и тогава ще стане ясно кой ще е вице.
В дясно все още няма нищо, каза още Радев. И обясни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов търси да се закачи някъде. Това са сглобкаджийски схеми - те ту се разделят, ту се арестуват, ту се прегръщат, каза още Радев.
Профилът на вицепрезидента пък трябвало да "има сърце за България" и нямало значение от кои среди има.
Радев коментира и самолетите на "Безмер" и обясни, че сега те ще са на военно летище. С Иран имаме дългогодишни отношения на сътрудничество и приятелство. Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че това не са самолети за бойни мисии. Ако не беше нашето правителство в София щяха да стоят 15 самолета на летището, каза още Радев.