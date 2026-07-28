Оставиха зад решетките мъж, дошъл с такси от Димитровград до Пловдив за 100 грама кокаин

Осъждан е многократно за подобни престъпления и живее в Обединеното кралство

Пловдивският апелативен съд потвърди взетата от окръжните магистрати в Хасково най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на мъж, спипан със 100 грама кокаин. Жалбата му беше отхвърлена, съобщиха от съда.

Според обвинението на 17 юли мъжът държал с цел разпространение наркотика в Димитровград. Хванат е по време на полицейска операция, докато се возил в такси. Поръчал дрогата чрез мобилно приложение и отишъл до Пловдив, за да си я вземе.

Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за вината на обвиняемия. Анализирани са всички доказателства и показания на свидетели, както и полевият тест, реагирал положително за кокаин. Освен това мъжът е дал обяснения, в които заявил, че си е поръчал и купил наркотик. Според магистратите има и реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде оставен на свобода.

"Касае се за извършено тежко умишлено престъпление с настъпили тежки последици, предвид данните за сравнително голямото количество наркотично вещество, от което могат да бъдат изготвени стотици отделни дози, което надхвърля рамките на лична употреба и обективно сочи на специалната цел "разпространение", която е съставомерен признак на вмененото престъпление", посочват от Апелативния съд. От събраните по делото доказателства се установявало предварително, сложно и старателно планиране, висока степен на конспиративност, хладнокръвно извършено деяние с проявен траен престъпен умисъл и трайна престъпна нагласа, а не инцидентно или случайно поведение. Магистратите добавят, че мъжът е осъждан неведнъж за подобни престъпления, като е лежал в затвор и не е реабилитиран. Освен това от обясненията му и от приложената по делото справка за задграничните му пътувания се установява, че той живее в Обединеното кралство.

Определението на Апелативния съд е окончателно.