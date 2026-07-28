Над 100 човека работят за убития бизнесмен Владимир Янков

Над 100 човека са служителите, работещи във фирмите на убития вчера бизнесмен Владимир Янков, като в най-голямата от тях - „Загато" ООД, миналата година са се осигурявали на сравнително високи заплати 67 души. Това показва последният финансов отчет на дружеството. Той обаче е съдружник или едноличен собственик на още няколко по-малки фирми и заедно с работещите в тях хората, които са му били подчинени, са над 100.

Трупът на Владимир Янков бе намерен от пожарникари вчера при пожар в къщата му в Банкя, за което "24 часа" пръв съобщи.

„Загато" ООД е създадена през 2007 г. и в нея той е съдружник с равен дял с Петър Попов. През годините фирмата се е занимавала с разнообразна дейност включително хотелиерство, ресторантьорство, но през последните десетина години се е насочила предимно към внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване.

Въпреки че не е екзклузивен вносител за България, „Загато" е сравнително голям дистрибутор на марки като Pelican, Saeco, Gaggia, Necta, Gimoka, Covim и др.

Оборотите на фирмата нарастват силно през последното десетилетие, достигайки в някои години до над 100 млн. лева, но печалбите не са чак толкова големи, защото приходите са формирани от търговската отстъпка, а и съществена част от дейността на фирмата е съсредоточена върху монтирането и поддръжката на вендинг машини, където печалбите са несъизмеримо по-малки, отколкото от продажбата на едро на кафе.

Например за 2025 г. приходите на фирмата са 44,7 млн. лв., но разходите за оперативна дейност са 42 млн. и на практика нетната печалба е само 2,8 млн. лв.

Любопитното е, че фирмата няма абсолютно никакви банкови задължения – имала е кредити от ОББ, но много малки за такъв голям оборот, а и ги е изплащала редовно. В регистъра за обществените поръчки СИГМА не излиза нито една от свързаните с Владимир Янков фирми, което означава, че той и съдружниците му май не са участвала в нито една обществена поръчка поне след 2020 г.

Част от останалите фирми, в които убитият е съдружник, са всъщност дъщерни на "Загато" ООД и се занимават с управление на автопарк и други дейности, например „Загауто" ЕООД, „Загато Логистик" ЕООД, „Фаст сървиз" ООД и др., т.е. техните финансови показатели са включени във финансовия отчет на "Загато" ООД.