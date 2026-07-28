Фермерският пазар в Русе посреща първите си посетители на 1 и 2 август

На 1 и 2 август от 8 до 18 ч. пространството между паметника на Альоша и Професионалната гимназия по дървообработване на ул. „Александровска" ще се превърне в място за среща между българските производители и жителите и гостите на Русе. Фермерският пазар се организира по инициатива на „Общински пазари" и ще предложи богато разнообразие от качествени родни продукти, произведени с внимание към традицията и автентичния вкус. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Посетителите ще могат да открият разнообразни пчелни продукти – мед, крем мед, пчелен прашец, прополис, напитки с пчелен мед и натурална козметика, млечни продукти, орехови ядки, тахани и други продукти от орехи, както и био сокове и различни видове домашен хляб. На пазара ще бъдат представени още български вина, ръчно изработени сапуни и соеви свещи, както и занаятчийски изделия от дърво – дъски, плата, закачалки, огледала и други изделия за дома.

Инициативата има за цел да създаде устойчиво пространство за популяризиране на българското производство в сърцето на Русе и да предостави възможност на потребителите да се срещнат лично с хората, които създават предлаганите продукти. Предвижда се фермерският пазар да се провежда всяка събота и неделя, с изключение на дните, в които в централната градска част са заявени други събития и изложения.

Организаторите канят всички русенци и гости на града да посетят пазара, да подкрепят родните производители и да се насладят на богатството от вкусове, аромати и занаятчийски изделия, които ще изпълнят центъра на Русе още в първите дни на август.