ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след II кръг на...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23297276 www.24chasa.bg

Мъж пребил и държал в плен жена в село Торос

Росица Христова

[email protected]

2284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Юмрук СНИМКА: Pixabay

За насилие и държане в плен съобщила жена в РУ Луковит в понеделник. Жената е от село Торос и съобщила, че 37-годишен мъж, с когото до преди три дни е живяла на семейни начала, я държи против волята и е упражнил насилие спрямо нея.

Мъжът, който е криминално проявен, първоначално е задържан за 24 часа по Закона за МВР. Впоследствие, с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Ловеч, мярката му е изменена в задържане за срок до 72 часа, като той е конвоиран в Следствения арест в Ловеч.

По случая в РУ Луковит е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 5а от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ