Мъж пребил и държал в плен жена в село Торос

За насилие и държане в плен съобщила жена в РУ Луковит в понеделник. Жената е от село Торос и съобщила, че 37-годишен мъж, с когото до преди три дни е живяла на семейни начала, я държи против волята и е упражнил насилие спрямо нея.

Мъжът, който е криминално проявен, първоначално е задържан за 24 часа по Закона за МВР. Впоследствие, с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Ловеч, мярката му е изменена в задържане за срок до 72 часа, като той е конвоиран в Следствения арест в Ловеч.

По случая в РУ Луковит е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 5а от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.