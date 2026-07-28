Цветеслава Гълъбова: Още 2022 г. Копринков готвеше проект - бъдеща партия на Радев

През 2022 г. имах среща с лицето Николай Копринков (съветник в президентството на Румен Радев, а сега е началник на неговия кабинет в Министерския съвет - уточнение на водещата), той ми представи идеите за едно нова гражданско сдружение, което след това прерасне в партия, когато мандатът на Радев приключи. Това каза пред БНР Цветеслава Гълъбова, председател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Румен Радев за втори мандат за президент.

"Идеите бяха много добри - да се обучават активисти по администрация, по европейско законодателство и по реторика. Много добре беше измислено - да се подготви банката с кадри на бъдещата партия. Попита ме дали съм съгласна. Да, тогава нямах никакви съмнения. Но ме втрещи репликата му за структурите откъде ще дойдат - той каза, че е ясно, че структурите на БСП ще дойдат. Това ми прозвуча ужасно", разказа още тя.

"Не съжалявам и не оценявам като грешка това, че подкрепих Румен Радев за втори президентски мандат, променят се хората, променят се обстоятелствата и ситуациите", заяви Гълъбова.

"Силните ходят след властта - сега са при Бойко Борисов, после ще дойдат при нас, отговорил той на въпроса ѝ как ще бъдат намерени средства за създаване и функциониране на един такъв проект", смята тя.

По думите на Гълъбова отговорността на инициативните комитети, номиниращи кандидати за държавен глава, е много голяма, защото хората в тях дават името, биографията и авторитета си на други хора:

"В моя случай аз не ги познавах лично - нито Румен Радев, нито Илияна Йотова. Включих се, защото им имах пълно доверие, харесваха ми. Смятах, че това за мен е шанс да направя нещо добро за страната си, агитирайки хората да гласуват за тази президентска двойка".

Логично е "Прогресивна България" сега да подкрепи Илияна Йотова за президент, но "едно вътрешно гласче ми казва, че може и да не е така", коментира тя и подчерта, че ако застанат зад Йотова, "ще изядат съвсем БСП".

Според нея не е приемливо и дори е деструктивно поведението на бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова, която определи като нейна грешка номинирането през 2016 г. на Румен Радев за президент на България.

"Аз не съм разочарована, защото тогава нямаше елементи на очароване, подчерта Гълъбова и уточни, че "при тогавашните обстоятелства, сега пак би взела същото решение - да работи" за избирането на Радев и Йотова", заяви Цветеслава Гълъбова.

"Отказах на Радев през 2022 г. да стана заместник-министър, сподели д-р Цветеслава Гълъбова, като добави, че аргументът ѝ е бил, че нейната кауза е новата психиатрична болница", каза тя.