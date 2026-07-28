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Демерджиев: Липсват цели елементи от мантинелите, тировете масово сменят гуми след проверките

Кирил Борисов

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Министър Иван Демерджиев (в средата) Снимка: Румяна Тонeва

Липсват цели елементи от мантинелите по пътищата, които да обират кинетичната енергия при удар. Например по тях има две дупки за болтове, а са закрепени за коловете с по един. Бетонните мантинели е бързо решение, но не призовавам за това. Трябва да търсим решения, за да няма грешки, които откриваме днес при мантинелите. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента, където се проведе кръгла маса с депутати и експерти по пътна безопасност. Работна група от служители на няколко министерства работи по проблема. Демерджиев посочи, че сцеплението на настилката на много места е ниско. Поставят се и разделителни колчента на много участъци.

МВР, МРРБ и Министерството на транспорта работят и по законодателни промени. Установени са неработещи текстове за ограничаване на движението на тировете в лявата лента на магистралите, където често изпреварват и създават рискове.

С Министерството на транспорта проведохме акции за състоянието на тежкотоварните автомобили. В следващите няколко седмици няма свободни часове за смяна на гуми", каза Демерджиев. МВР работи и за по-пълноценното използване на ТОЛ камерите, които могат да идентифицират рискови маневри, а полицията да вземе мерки веднага.                                                 

Министър Иван Демерджиев (в средата)

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