Демерджиев: Липсват цели елементи от мантинелите, тировете масово сменят гуми след проверките

Липсват цели елементи от мантинелите по пътищата, които да обират кинетичната енергия при удар. Например по тях има две дупки за болтове, а са закрепени за коловете с по един. Бетонните мантинели е бързо решение, но не призовавам за това. Трябва да търсим решения, за да няма грешки, които откриваме днес при мантинелите. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента, където се проведе кръгла маса с депутати и експерти по пътна безопасност. Работна група от служители на няколко министерства работи по проблема. Демерджиев посочи, че сцеплението на настилката на много места е ниско. Поставят се и разделителни колчента на много участъци.

МВР, МРРБ и Министерството на транспорта работят и по законодателни промени. Установени са неработещи текстове за ограничаване на движението на тировете в лявата лента на магистралите, където често изпреварват и създават рискове.

С Министерството на транспорта проведохме акции за състоянието на тежкотоварните автомобили. В следващите няколко седмици няма свободни часове за смяна на гуми", каза Демерджиев. МВР работи и за по-пълноценното използване на ТОЛ камерите, които могат да идентифицират рискови маневри, а полицията да вземе мерки веднага.