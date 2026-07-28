Тазгодишният „Ден на полето” събира край село Паскалево фермери и земеделци

Добричкото село Паскалево ще бъде домакин на тридневното събитие „Ден на полето", което ще се проведе от 28 до 30 юли и традиционно се организира от Националната .асоциация на зърнопроизводителите. Програмата включва демонстрации на земеделска техника, професионални дискусии с участието на представители на държавни институции и научната общност, както и разнообразна културна и музикална програма, съобщи Радистина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. На форума се събират земеделци от цялата страна, както и много фирми в агробранша.

Официалното откриване е насрочено за вторник. От 14 часа на вниманието на посетителите ще бъдат демонстрации на земеделски машини. В програмата са включени кръгла маса на тема „Поземлени отношения" с участието на представители на Министерството на земеделието и храните, както и среща с държавен фонд „Земеделие" под формата на въпроси и отговори. Очаква се в кръглата маса да участва и земеделският министър Пламен Абровки . Зам.-министри на земеделието традиционно участват в дискусиите и обсъждат проблемите със земеделците.От 18 часа ще започне литургия и осветяване на курбан.

На 29 юли –сряда, демонстрациите на техника продължават, а програмата включва организирани игри, кръгла маса, посветена на болестите и неприятелите по слънчогледа и царевицата с участието на експерти от Българската агенция по безопасност на храните, както и дискусия за регенеративното земеделие. Предвидена е и програма „Деца на полето", а вечерта ще завърши с концерт на група „Старт".

Заключителният ден – 30 юли , започва с отворени врати и среща с представители на държавен фонд „Земеделие". Вечерната програма включва концерт на Иван Динев – Устата, както и караоке вечер „Полето търси талант" с участието на Венци от Тутурутка.

Събитието има за цел да събере на едно място земеделски производители, представители на институции, учени и фирми от аграрния сектор, като предостави възможност за обмен на опит, представяне на нови технологии и обсъждане на актуалните предизвикателства пред българското земеделие. Наред с професионалната програма, организаторите са подготвили и богата културна програма, насочена към широката публика.