Милошев: Историята за спасяването на българските евреи заслужава да бъде разказана на целия свят

По време на разговора си днес в Министерството на културата министър Евтим Милошев и проф. Михаел Бар-Зоар бяха единодушни, че България и Израел имат дълг към историята и поколенията след нас – да споделят със света урока по хуманност от спасяването на българските евреи

Министърът на културата Евтим Милошев се срещна днес с израелския историк, писател и общественик проф. Михаел Бар-Зоар. Основен акцент в разговора бяха възможностите за популяризиране на историческата истина за спасяването на българската еврейска общност по време на Втората световна война чрез създаването на мащабен международен игрален филм. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на културата.

Министър Милошев и проф. Бар-Зоар обединиха позициите си около разбирането, че тази история надхвърля националните граници и представлява универсален разказ за човечност, смелост и защита на човешките права в един от най-драматичните периоди на ХХ век. Според тях спасяването на българските евреи е не само значима част от общата историческа памет на България и Израел, но и пример с глобално значение, който заслужава да достигне до милиони хора по света.

Министърът на културата подчерта, че силата на тази история е в нейното човешко измерение и в способността ѝ да предава послания за състрадание, морална отговорност и обществена солидарност. По думите му съвременното кино разполага с необходимите средства, за да представи този исторически акт по начин, достоен за неговото значение и въздействие.

По време на срещата бе обсъдена възможността за международна копродукция с участието на български, израелски и световни партньори, която да превърне историята за спасяването на българските евреи в културен проект с широк и значим международен отзвук.

Министър Евтим Милошев изрази признателност към проф. Михаел Бар-Зоар за неговата дългогодишна последователна работа в защита на историческата истина и за усилията му да съхрани паметта за този изключителен акт на хуманност. Той подчерта, че приносът на проф. Бар-Зоар е от съществено значение за популяризирането на историята за спасяването на българските евреи и за утвърждаването на нейното място в световната историческа памет.

В срещата днес участваха г-н Руси Иванов - съветник на министър-председателя г-н Румен Радев, доц. д-р Пламен Славов – заместник-министър на културата, Мирослава Николова – началник на политическия кабинет на министъра, и Бояна Бозаджиева – медиен съветник на министъра.