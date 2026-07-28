Над 73 млн. евро европейско финансиране получи област Добрич за шест месеца

По европейските фондове при споделено управление 2021-2027 в област Добрич са сключени нови 83 договора за над 73 млн. евро., насочени към бизнеса, социалната сфера, образованието и инфраструктурата, съобщават от Областния информационен център в Добрич. Така общият брой на подкрепените проекти от 2021 г. до края на юни тази година достига 226 на обща стойност 210,3 млн. евро, като от тях 88% са безвъзмездна финансова помощ (БФП). В процес на изпълнение са 173 договора и са изплатени на бенефициентите близо 26 млн. евро.

Най-мащабните инвестиции в областта са по програма „Развитие на регионите" 2021-2027 - 7 договора за 85,7 млн. евро, от които 81 млн. евро безвъзмездно финансиране. В края на юни агенция „Пътна инфраструктура" започна ремонта на близо 30 километра републикански пътища в община Генерал Тошево. По подхода „Интегрирани териториални инвестиции" общините град Добрич и Добричка, както и двете професионални гимназии - по аграрно стопанство и лека промишленост, стартираха проекти за 54,1 млн. евро, от които 98% са БФП. Планираните дейности обхващат инфраструктура, енергийна ефективност, устойчива мобилност, зелена градска среда и модернизиране на образователната инфраструктура. Община Шабла изгражда туристическа инфраструктура около природна забележителност „Скалния мост" в село Тюленово и в селищно образувание „Кария" с финансиране от над 1,5 млн. евро БФП.

Значителен ресурс е насочен към опазване на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси в област Добрич. По програма „Околна среда" 2021-2027 се изпълняват осем проекта за 96,3 млн. евро, от които близо 80 млн. евро са безвъзмездно финансиране за ВиК инфраструктура, ефективно управление на отпадъците в пет общини и опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000".

Бизнесът в област Добрич продължава да е сред активните получатели на европейско финансиране. Само през първото шестмесечие са одобрени 68 проекта с безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,3 млн. евро. По програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" /ПРЧР/ 2021-2027 от началото на програмния период 108 предприятия са договорили над 7,2 млн. евро БФП за повишаване на енергийната ефективност, дигитализацията, внедряване на иновации и увеличаване на производствения капацитет. Подкрепата за бизнеса е осигурена и от програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, по която 23 местни компании ще подобрят условията на труд и ще повишат квалификацията на своите служители с близо 1,5 млн. евро БФП. Пет предприятия в град Добрич осигуряват заетост на 85 лица в неравностойно положение, включително хора с увреждания.

Социалната ангажираност е сред водещите приоритети на общините в областта, като чрез ПРЧР 2021-2027 те подкрепят най-уязвимите групи. С осигурено безвъзмездно финансиране в размер на 1,4 млн. евро продължава предоставянето на иновативни здравно-социални услуги на нуждаещите се лица в общините Балчик, Генерал Тошево, град Добрич и Добричка. На стотици хора в затруднено положение от общините Генерал Тошево, град Добрич, Балчик, Крушари, Каварна Тервел и Шабла се доставя топъл обяд.

С подкрепата на програма „Образование" 2021-2027 г. продължава да се повишава качеството на образованието в област Добрич. В момента се изпълняват 14 проекта за 3,4 млн. евро БФП, насочени към приобщаващо образование, развитие на талантите, интеркултурно образование, модернизиране на професионалното обучение и създаване на по-сигурна и подкрепяща училищна среда. В инициативите участват близо 3800 деца и ученици от 35 училища и 40 детски градини; обучения ще преминат близо 360 педагогически специалисти, а 2000 родители ще се включат в дейностите.

По програма „Морско дело, рибарство и аквакултури" 2021-2027 са договорени близо 700 хил. евро безвъзмездна финансова помощ. От тях близо 200 хил. евро са за преустановяване на риболовните дейности на плавателни съдове, а малко над 499 хил. евро за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна- Балчик".