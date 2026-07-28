147-ата годишнина на Военноморските сили ще бъде отбелязана в Русе на 3 август

На 3 август /понеделник/ в Русе ще бъде отбелязана 147-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на Република България. Градът заема специално място в историята на родния флот, тъй като именно тук на 12 август 1879 г. е сформирана първата военна корабна флотилия на възстановената българска държава. Събитията от програмата се организират от Командването на Военноморските сили, Община Русе и Областна администрация. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Известен като „люлката на българския военен флот", Русе за поредна година ще посрещне представители на институцията, за да припомни пътя на българското морячество.

От 18:15 часа ще се състои поднасяне на цветя пред паметната плоча на Александър Конкевич - първия командир на българския военен флот и основател на морското образование в страната. Тя се намира на сградата на Флотската кула в Русе, построена за метеорологична станция, и едновременно с това служила за наблюдателен пост на моряците от Дунавската флотилия.

От 19 часа е началото на военния ритуал по поднасяне на венци пред единствения в страната Паметник на моряка.

По установена традиция от 20 часа пред сградата на Доходното здание Представителният духов оркестър на ВМС с диригент капитан Георги Зайранов ще подари на русенци и гостите на града празничен концерт.