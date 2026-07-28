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За ден 29 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 10 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол –15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване, съобщиха от полицията. 

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 10, един е отказал тестване.

14956 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17848 водачи и пътници. Съставени са 4540 фиша и 423 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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