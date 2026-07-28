Представиха резултатите от проекта за изграждане на Международен младежки център в Русе

Заключителна пресконференция по повод успешното приключване на проект № BG RRP 1.008-0008 „Изграждане на международен младежки център – Русе" се проведе днес в зала „Свети Георги" в сградата на местната администрация. Проектът е финансиран по процедура „Младежки центрове в областни градове" от Националния план за възстановяване и устойчивост на България, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Дейностите стартираха на 6 февруари 2024 г. и приключват на 31 юли 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В пресконференцията участваха кметът на община Русе Пенчо Милков, секретарят на Община Русе и ръководител на проекта - Димитър Генков, Красимира Николаева – директор на Общински младежки дом и бъдещ Международен младежки център - Русе, както и членове на екипа за управление на проекта - Елена Тодорова, Владимира Иванова, Веселка Владимирова и Радослав Бакърджиев.

Кметът подчерта, че Международният младежки център е една от най-значимите инвестиции на Община Русе в подкрепа на младите хора през последните години. Той отбеляза, че местната администрация е успяла да вдъхне нов живот на сградата на Дома на учителя – паметник на културата, превръщайки я в модерно, достъпно и функционално място, което реално отговаря на нуждите на младежите в града. „Виждаме резултатите от дейността на екипа в стотиците млади хора, обучени в дигитални и езикови умения, и в новите партньорства, които изградихме както в страната, така и в Европа. Благодаря на екипа на проекта за отдадената работа и се надявам Центърът да продължи да бъде дом за развитие, инициативност и подкрепа за младите хора от Русе", заяви кметът.

Основната цел на проекта е създаването на мултифункционален младежки център със съвременна материална база, предлагащ иновативни подходи и разнообразни услуги в помощ на личностното развитие и неформалното образование на младежи до 29-годишна възраст, включително от уязвими групи, с ясен фокус върху по-добрата им реализация на пазара на труда. В тази посока в сградата са обособени модерни зали за обучения, арт пространства и стаи за настаняване, изградена е достъпна среда за хора с увреждания, осигурени са мултифункционално обзавеждане и техника, а дворът е превърнат в просторно пространство за провеждане на събития на открито.

Успоредно със строително-ремонтните дейности, в рамките на Проекта екипът на Международния младежки център – Русе, включващ младежки работници, психолог, социален работник и педагог, проведе активна работа на терен в училищата на общината, като достигна до над 1200 младежи, на които бяха предоставени подкрепа, консултации и възможности за включване в дейностите на центъра. Специално внимание беше отделено и на работата с представители на уязвимите групи и общности – чрез посещения в училища, квартали с концентрирано малцинствено население и по-малки населени места на територията на общината, съвместно с образователни медиатори, младежки работници и експерти. Така бяха обхванати над 250 младежи от уязвими групи и в риск от отпадане от образователната система.

За подпомагане на професионалната реализация на младите хора бяха организирани две трудови борси, запознаващи участниците с възможностите на пазара на труда, както и пет посещения в предприятия с различен профил и срещи с предприемачи, както и множество други дейности, насочени към младежите.

В изпълнение на проекта са изпълнени и дейности за повишаването на дигиталната и другите ключови компетентности на младежите като са проведени и десет тренинга за придобиване на меки умения за намиране на работа и пригодност за заетост, както и десет тренинга по финансова грамотност и предприемачество.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 187 019,44 евро, от които 1 899 966,72 евро са осигурени от ЕС и 287 052,72 евро са национално съфинансиране. Община Русе допълнително инвестира и 395 801,01 евро собствени средства.