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Язовир Маслово отново беше зарибен advertorial icon

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През юли месец 2026 г. във водите на язовира бяха пуснати 300 кг шаран, с което рибният запас отново беше обогатен. Пожелаваме много слука и незабравими риболовни емоции на всички любители на въдицата!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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