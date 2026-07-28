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Още една жертва с мотор на бул. "Левски" във Варна: Мъж загина при сблъсък с 2 коли

Надежда Алексиева

[email protected]

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Снимка: Фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Моторист е загинал на място преди час в тежка катастрофа с два автомобила на варненския бул. "Левски", съобщават от пресцентъра на полицията.

Сигнал за произшествието е получен около 14:50 ч.

Останалите двама водачи не са пострадали.

Пробите им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие, са в процес на изясняване.

В района има полицейски екипи, а участъкът е затворен за движение. Трафикът се отклонява по обходни маршрути.

По-рано днес стана ясно, че 34-годишната мотористка, която пострада при верижна катастрофа на 25 юли на същия булевард във Варна, е починала.

Инцидентът стана в събота около 22 ч. на бул. "Левски", при който, докато трима мотоциклетисти се движат, първият е натиснал рязко спирачка.

Снимка: Фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

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