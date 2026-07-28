ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп повтори заплахите си да удари ирански подзем...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23297940 www.24chasa.bg

Пиян заля със запалителна течност и подпали жена си в село Медовец, тя е с опасност за живота

Надежда Алексиева

[email protected]

3920
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Огън Снимка: Pixabay

48-годишен мъж от село Медовец е привлечен като обвиняем за опит за убийство на съпругата си, извършен с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. По разпореждане на прокурор от Окръжната прокуратура във Варна той е задържан за срок до 72 часа.

Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура – Варна, след като малко след полунощ на 28 юли от болнично заведение е постъпил сигнал за тежко пострадала жена, съобщават от пресцентъра на съдебната институция.

Според събраните до момента данни в понеделник мъжът изпил голямо количество алкохол, след което между него и съпругата му избухнал скандал. Той я залял със запалителна течност и я подпалил.

Жената е получила тежки изгаряния и е настанена за лечение в болница с опасност за живота.

Разследването продължава, като се извършват действия по събиране и документиране на доказателства под надзора на наблюдаващ прокурор.

От държавното обвинение съобщиха, че предстои в Окръжния съд във Варна да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" на обвиняемия.

Огън Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ