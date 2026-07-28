"Промяната" с жалба и към КС, ако Йотова не наложи вето на бюджета

Президентът Илияна Йотова ще излезе с решение утре, обяви Асен Василев

Ще подкрепим кандидатурата на Андрей Гюров за държавен глава, ако се кандидатира, каза още той

"Продължаваме промяната" ще внесе жалба в Конституционния съд, ако президентът Илияна Йотова не наложи вето на бюджет 2026, който бе приет на второ четене в петък.

Това обяви след срещата си с държавния глава лидерът на "Промяната" Асен Василев. По-рано днес депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов също съобщи, че от партията му ще внесат жалба до КС, след обнародването на бюджета в "Държавен вестник".

"Обсъдихме детайлно мотивите, с които поискахме да бъде наложено вето на бюджета - има 4 противоконституционни разпоредби", каза още Василев и изреди: спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт, отнемане на правата на работещите при натрупан трудов стаж, при което има и неяснота как ще засегне и работещите на пълен работен ден, както и замразяването на механизма за увеличаване на минималната работна заплата.

"Ние сме задължени по евродиректива да имаме механизъм за определяне на минимална работна заплата", допълни Василев. И бе категоричен, че най-сериозно възражение имат срещу обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите.

"Другата група аргументи, които са и най-важни за нас, са тези, при които има липса на предвидимост. Сред тях е заплащането на учителите. Има колективен трудов договор, с който 8 г. подред са осигурявани средствата, за да бъдат постигнати нивата, договорени между МОН и синдикатите. За пръв път няма достатъчно средства и този договор ще бъде нарушен", заяви лидерът на ПП. И каза още, че средствата за наука са значително намалени.

"Бяха 55 млн. евро миналата година, за тази са 35 млн. Но ние през периода от януари до юли работим с удължителен бюджет, тоест 1/12 от средствата, или 32 млн. досега. Така за времето от август до декември за наука остават 3 млн. евро", обясни той.

Освен това от 1 август се намалява и субсидията за вероизповеданията: "От днес за утре се отнемат средства, които основно отиват за заплати на свещеници и имами", заяви Василев и допълни, че няма финансиране за детската болница.

"Дори да няма средства нужни за строежа й тази година, в бюджета такива се предвиждат и за 2 г. напред, такъв запис за детската болница няма", обясни лидерът на ПП.

Последната група проблеми в бюджета според ПП, е свързана с липсата на прозрачност и баланс. Василев заяви, че няма увеличение за фондовете за общински болници и такива в отдалечени райони, въпреки че има увеличение на средствата за болнична помощ. Освен това, извън европейските разходи и тези за общините в бюджета са вписани капиталови разходи за над 3 млрд. евро, а има почти 1,7 млрд., за които "не е ясно как ще бъдат похарчени, не са описани проекти, което създава непрозрачност в рамките на бюджета".

"Дадохме на президента Йотова 30 страници юридически доклад, изготвен от нашите юристи и тя заяви, че утре ще излезе с решение дали ще наложи вето на бюджета", каза още Асен Василев.

В президентството лидерът на ПП Асен Василев и заместникът му Николай Денков, както и депутатите Стою Стоев и Венко Сабрутев бяха посрещнати от секретаря по правни въпроси Евелина Стоева - Димитрова, която ги съпроводи до деловодството на "Дондуков 2", където двамата официално депозираха петицията си срещу бюджета.

След това двамата проведоха закрита среща с президента Илияна Йотова. Още в петък, когато бюджетът бе приет окончателно, от "Промяната" призоваха държавният глава да наложи вето. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 хиляди подписа. То е срещу трите бюджета за 2026 г. - на здравната каса, общественото осигуряване и държавния. Но още в петък Йотова каза, че е одобрила с подписа си бюджетите на НЗОК и ДОО. Освен това от днешния брой на "Държавен вестник" стана ясно, че т.нар. малки бюджети вече са обнародвани.

По-рано днес и синдикатите от КТ "Подкрепа" призоваха президентът Йотова да наложи вето на текстовете от бюджет 2026. Причината е несъгласието на синдиката с текстове в преходните и заключителните разпоредби, чрез които се правят промени в Кодекса на труда. Това се посочва в официална позиция, публикувана на сайта на организацията.

От синдиката възразяват срещу измененията, които засягат начина на изчисляване на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата

План-сметката за 2026 г. бе приета с гласовете на "Прогресивна България". "За" гласуваха 125 депутати от управляващата парламентарна група. "Против" бяха 84 депутатите на ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ и "Възраждане".

Управляващите оттеглиха предложението си за таван на заплатите в държавните дружества, не промениха позицията си и при прегласуване на текст, който отменя формулата за минималната заплата и на практика я замразява до изработването на нова.

Близо 79 предложения на опозицията не бяха подкрепени от комисията и не получиха шанс и в зала. Не минаха текстове за минималната заплата, за таван на заплатите в бордове на държавни дружества, за увеличаване на майчински през втората година, за нови данъчни облекчения на млади семейства.

Не бяха приети за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Отхвърлени бяха и предложения за допълнителни средства за увеличение на ученическите стипендии.

Финалният вариант на бюджета предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Очакваният икономически ръст е 2,6 % и средногодишна инфлация от 4,3%.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" . Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1% от БВП.

Така, шанс да се разминем с процедурата по свръхдефицит вече няма. Държавата трябва да представи фискален план в ЕК за устойчивост на публичните финанси.

Освен темата с исканото от тях вето върху държавния бюджет, лидерът на "Промяната" коментира и плановете на партията му за кандидат за президент.

Той обясни, че все още не е взето окончателно решение съвместно с колегите им от "Демократична България" за потенциален кандидат, но определи тиражираният за десен кандидат за поста Андрей Гюров като подходящ.

"Ние ще го подкрепим, ако той се кандидатира", категоричен бе Асен Василев.