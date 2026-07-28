Безпредметно е да има район "Чужбина", смята депутатка на Румен Радев

Район "Чужбина" може въобще да не тръгне или поне докато управляват "Прогресивна България". Това стана ясно от изказвания на депутати на ПБ по време на днешната правна комисия в парламента.

"Тези избиратели - нашите съграждани в чужбина, имат родни места и ни познават, говоря от опит. Въпреки че съм начинаеща в политиката, в тази кампания имах възможност да се срещна със съграждани, които живеят в чужбина. Те познават нас - хората в региона, затова се обръщат към нас. В този смисъл ми се вижда безпредметна и нереализуема тази норма, безпредметно е да има народни представители за район "Чужбина". Те имат представители от родните им места", каза Загорчева в правната комисия преди минути.

В момента правната комисия гледа на второ четене промените в Изборния кодекс. Едно от предложенията на управляващите е район "Чужбина" да отпадне. Той съществува в кодекса от няколко години, но така и не заработи, защото за него няма вписани правила, само пише, че влиза в сила от 2028 г. В настоящия си проект "Продължаваме промяната" предлагат именно такива правила и сънародниците ни навън да излъчват четирима народни представители. Досега част от проблема за това беше, че държавата няма ясен списък на сънародниците ни в чужбина - колко са и къде живеят.

Тезата на Загорчева допълни съпартийката ѝ Николета Тодорова: "Нямаме териториална граница, лица, които са трайно установени там, тези, които само пребивават. Не мога да се съглася, че на хората, които живеят в чужбина, им се дават четирима народни представители. Не, дават им се 240, които са отражение на вота на всички".

"Демократична България" подкрепиха предложението район извън страната да не се зачерква от закона, а най-накрая да тръгне. Надежда Йорданова обясни, че така се засилва връзката с България на сънародниците ни в чужбина. Те одобряват идеята да се излъчват четирима депутати - колкото е минимумът за районите в страната. Вносителите от ПП пък изтъкнаха, че обикновено отпадне ли нещо от някой закон, после никога не се връща, затова призоваха да не се маха разпоредбата.

Разпределението на мандатите в страната е на база данните от преброяването от 2021 г., като е въведен минимум - поне четирима депутати от район, за да може всеки да има представителност. След преброяването бяха въведени промени в някои райони - основно се намалиха някои в страната, а тези в големите градове се увеличиха. В противен случай Видин щеше да излъчва само двама депутати, а Смолян - трима.

Избирателни райони извън страната има и на Балканите: румънците в чужбина избират четирима от 330 депутати, хърватите - трима от 151, северномакедонците - трима от 123, но и не само - в Литва избират един от 141, във Франция - 11 от 577, Италия - 8 от 400, а в Португалия - 4 от 230. Данните изнесе Стефан Манов от Обществения съвет към ЦИК.

Според председателка

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