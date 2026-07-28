Съдът в Хасково отмени оправдателна присъда и призна двама за виновни за изборно престъпление

Окръжният съд в Хасково отмени оправдателна присъда на Районния съд и призна двама подсъдими за виновни по дело за изборно престъпление, извършено на парламентарните избори на 11 юли 2021 година, съобщиха от съда, цитирани от БТА.

Според магистратите в село Долно Ботево, община Стамболово, единият подсъдим е гласувал вместо друг избирател, без да има право на това. Наложена му е административна глоба в размер на 1200 евро, с левова равностойност 2347 лева.

Вторият подсъдим е признат за виновен, че е подбудил и улеснил извършването на нарушението, като е предоставил данните за самоличността на лицето, вместо което е било гласувано. На него е наложена административна глоба в размер на 2000 евро, с левова равностойност малко над 3911 лева.

С присъдата двамата са осъдени да заплатят и направените по досъдебното производство разноски в общ размер на над 656 евро, с левова равностойност 1284 лева, като всеки от тях следва да внесе по 328 евро.

През 2024 г. Районният съд в Харманли постанови осъдителни присъди срещу четирима жители на Симеоновград за купуване на гласове. Те получиха условни наказания и глоби за нарушения по време на кампанията за местните избори през 2019 година и парламентарните избори през 2021 година.