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Почина пловдивската актриса Маргарита Апостолова, колегите й от Кукления театър: Завинаги ще е нашият Мечо Пух

24 часа Пловдив онлайн

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Маргарита Апостолова Снимка: Куклен театър - Пловдив

Ще помним присъствието ѝ, смехът ѝ и срещите с нейната неповторима личност, пишат още от трупата

Починала е пловдивската актриса Маргарита Апостолова, съобщиха колегите й от Кукления театър и подчертаха, че тя е оставила своята следа в историята на трупата.  - актриса, оставила своята следа в историята на Куклен театър - Пловдив.

"Маргарита Апостолова даряваше на поколения деца срещи с магията на сцената. За мнозина тя ще остане завинаги нашият Мечо Пух", написаха от театъра. И припомниха, че тя е човек с незабравим характер - със своята ярка индивидуалност, остроумие, неподражаемо чувство за хумор и онзи леко пиперлив поглед към живота, който правеше всеки разговор с нея различен.

"Маргарита ще остави следа не само с ролите, които изигра, а и с малките неща, които носеха нейния дух. Като онзи момент, в който някак неусетно, докато се усетиш, вече имаш бонбон в ръката си, изваден от джоба ѝ с усмивка.

Ще помним присъствието ѝ, смехът ѝ и срещите с нейната неповторима личност", завършва постът на работещите в Кукления театър.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Маргарита Апостолова Снимка: Куклен театър - Пловдив

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