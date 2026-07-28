Иманяр получи 6 месеца пробация за 42 монети и 2 металдетектора

Състав на Окръжния съд в Добрич призна 39-годишен подсъдим за виновен в това, че на 12 юни 2025 г. в добричкото село Воднянци държал 42 монети и една харбия, всички представляващи движими културни ценности съгласно Закона за културното наследство (ЗКН) и притежаващи белезите на археологически обекти по смисъла на същия закон, неидентифицирани и нерегистрирани по съответния ред.

Мъжът е признат за виновен и по обвинението, че на същата дата и място държал оръдия, за които знаел, че са предназначени за търсене на археологически обекти - 2 металдетектора, представляващи специални технически средства по смисъла на ЗКН и на Наредба за извършване на теренни археологически проучвания, които не били регистрирани по реда на същия закон и същата наредба.

На подсъдимия е наложено наказание пробация с мярка задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, с периодичност два пъти седмично, и мярка задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.Постановено е иззетите от владението на подсъдимия археологически обекти и металдетектори да се отнемат в полза на държавата.