Владислав Горанов: Бих гласувал за Даниел Вълчев

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Ще внесем жалбата до КС за бюджета след обнародването му, съобщи депутатът

В лично качество бих гласувал за Даниел Вълчев, ако се яви като кандидат за президент. Това заяви пред журналисти в парламента Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.

Той обясни, че ГЕРБ по-скоро няма да издигнат партийна кандидатура, но смятат, че ще е грешка, ако не е обща дясна номинация.

"Опитът на част от парламентарно представените партии да предрешат въпроса с номинация, която да е обща, според мен е грешка", подчерта депутатът.

По думите на Горанов ще се търси подходящ човек, държавник. Ако някоя от партиите настоява за определена партийно оцветена кандидатура, вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка, изтъкна Горанов. Десните сили биха могли да спечелят, по думите му, само ако подкрепят един кандидат.

Преди няколко дни бившият министър на образованието в кабинета "Станишев" и декан на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев обяви, че би се кандидатирал за президент единствено като граждански кандидат. Той коментира още, че не е водил и няма да води разговори с партии да бъде издигнат като техен кандидат.

"Конституционната жалба срещу държавния бюджет ще бъде внесена след обнародването му в „Държавен вестник“, обясни Горанов.

Той посочи, че разговарят за събиране на необходимия брой подписи – 48, с представители на парламентарните групи, които не са подкрепили план-сметката на държавата. Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази „фискална вакханалия“, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му, каза Горанов.

В неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна, че бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира КС. Той изтъкна, че приетата държавна план-сметка нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който трябва да е 3 процента.

Днес от ДБ казаха, че с тях не са водени още разговори за подкрепа на жалба в Конституционния съд.