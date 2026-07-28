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Протестиращи отново затварят бул. "Овча купел" утре сутрин

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Граждани протестират срещу транспортния мост в "Овча купел". СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Дългогодишният шеф на НСО ген. Димитър Владимиров и бившият омбудсман Мая Манолова излязоха в подкрепа на искането за пешеходен мост

Движението на столичния бул. "Овча Купел" около ул. „Момкова баня" се очаква да бъде спряно отново утре сутрин заради продължаващия протест на граждани от квартала срещу изграждането на транспортен мост над река Владайска. Това съобщи Николета Николова, която е сред организаторие на гражданското недовоство, което вече втора седмица протестира срещу решението на общината вместо съборения пешеходен мост, който свързваше кварталите "Овча купел" и "Славия" да построи такъв за движение на автомобили и камиони.

Николова обясни, че хората в квартала се притесяват за безопасността и здравето на децата си, тъй като m,eor пешеходният мост се е използвал главно от деца, които отивали да спортуват на стадион "Славия" и конната база.

"Писали сме много жалби до районните кметове и до столичния кмет Васил Терзиев, който ни препрати към зам.-кмета по транспорта Никола Лютов, който ни се държа грубо и ни обясни, че проблемът не е в моста, а в нашите къщи, които са стари. Може да са стари, но са строени с честен труд, нещо което явно не се цени от властимащите. Другото, което ни каза е, че докато ние се жалим, мостът ще бъде построен. Ние обаче няма да се откажем и ще продлъжим с протестните действия", коментира Николета Николова. 

Организаторът на протеста Николета Николова с ген. Димитър Владимиров
Организаторът на протеста Николета Николова с ген. Димитър Владимиров

Според живеещите в квартала транспортният мост с две платна между ул. "Коломан" и ул. "Момкова баня" няма да реши пролемите с трафика в града, защото отсечката се вклинява в малки улици и нейното продължение минава покрай училище, детска градина, парк и накрая влиза в локалното на 6-то РПУ. В същото време това би довело до риск за безопасното движение на децата от училищата и спортните бази в квартала.

Според Николова хората от квартала са разбрали случайно за изграждането на транспортния възел, като пешеходният им мост е би съборен за една вечер без да има никакво обществено обсъждане.

Настояваме също така да се направи проверка на самата обществена поръчка и да се отговори защо се бърза с нея, тъй като според нас тя е компрометирана, каза Николета Николова.

Христо Малчев от инициативния комитет срещу транспортния мост коментира за медиите, че фирмата, спечелила обществената поръчка, не е регистрирана в професионалния регистър на строителите. По думите му в хидрогеоложкия доклад има грешни данни за размера на моста, а освен това е и с изтекъл сертификат.

Жители на столичния квартал „Овча купел" излизат на регулярни протести обикновено вечер около 19 ч. Последно те протестираха в понеделник като тогава се отправиха и на шествие до ул. "Любляна", носейки плакати с надписи "Искаме пешеходен мост, не на автомобилния мост" и скандираха в подкрепа на исканията си. 

Ген. Владимиров и Мая Манолова с протестиращи
Ген. Владимиров и Мая Манолова с протестиращи

В подкрепа на протеста излязоха и някогашният дългогодишен директор на Националната служба за охрана (НСО) ген. Димитър Владимиров, който живее в района, както и бившият омбудсман на републиката Мая Манолова. 

Бившият омбудсман на републиката взе участие в протеста
Бившият омбудсман на републиката взе участие в протеста
Граждани протестират срещу изграждането на транспортен мост между улиците "Коломан" и Момкова баня"
Граждани протестират срещу изграждането на транспортен мост между улиците "Коломан" и Момкова баня"

Граждани протестират срещу транспортния мост в "Овча купел". СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА
Организаторът на протеста Николета Николова с ген. Димитър Владимиров
Ген. Владимиров и Мая Манолова с протестиращи
Бившият омбудсман на републиката взе участие в протеста
Граждани протестират срещу изграждането на транспортен мост между улиците "Коломан" и Момкова баня"

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