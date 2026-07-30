Най-големите измами с изкуствен интелект

Част от тях са зловещи, водят или до опити за самоубийства или до загуби от над 1 млрд. долара

Докато Киану Рийвс бърза да настигне Лорън Фишбърн по оживените улици на американски мегаполис, за миг спира погледа си върху сексапилна блондинка с тясна червена рокля. Когато се обръща за втори път, го посреща дулото на пистолет. На мястото на ослепителната русокоса дама стои костюмираният киборг агент Смит.

"Вътре в матрицата те са всички и никой", казва Фишбърн. Точно така се чувстват и милионите жертви на злоупотреби с технологията дийпфейк. В основата ѝ е използването на изкуствен интелект (ИИ), за да се пресъздаде аудио и видео съдържание, което почти по нищо не се различава от това в реалния свят. Анализатори оценяват финансовите загуби от потвърдени измами на 1,3 милиарда долара, но все още липсва международен консенсус за осъждане на злоупотребите. Резултатът е, че това води до още по-ужасяващи щети.

Пред "24 часа - 168 истории" софтуерният предприемач Константин Рачев обясни, че за създаването на качествен дийпфейк е необходима употребата на код, макар че днешните платформи позволяват създаването на достатъчно добра реплика: "Има едно тикче, което натискаш, когато те питат дали използваният човек е дал разрешение да правиш това нещо. Ти отбелязваш, че ти е дал и вече можеш да генерираш."

За съжаление, старата поговорка, че сексът продава, важи с пълна сила и за дийпфейк технологията. По данни на организацията "ООН-Жени" към февруари 2026 г. 98% от цялото това фалшиво съдържание е порнографско, а основните му мишени са представителките на нежния пол. Статистиката е трагична - след злоупотребата половината от тях са направили опити за самоубийство.

Тази седмица в Турция беше арестувана инфлуенсърката Фатма Сойдаш за разпространение на порнограско съдържание в разрез с религиозните вярвания на мюсюлманската държава. Защитата ѝ се базира на твърдения, че самата тя е станала жертва на дийпфейк измама.

Първият скандален случай на подобна афера бе с участието на американската актриса Скарлет Йохансон. При технологията се използва т. нар.

размяна на лица

Прилага се дълбоко анализиране на чертите на лицето и върху тях се поставя ново, като целта е да се получи реалистично изображение. По този начин образът на Йохансон е пейстнат върху тези на голи порноактриси.

Друга жертва на подобно престъпление стана и поп сензацията Тейлър Суифт. В случая специалисти установиха, че дори не е използвана технологията с изрязването на лицето ѝ. Генерираният порнографски образ на певицата - от главата до петите мълниеносно се разпространи в социалната мрежа Х. Стигна се дотам, че платформата силово ограничи търсенията с името ѝ, за да ограничи измамата.

Освен за порнография и уязвяване тези технологии се използват и за чудовищни измами. Служител в Хонконг получава имейл от главния финансов директор, че трябва да направи тайна трансакция. Усъмнява се, че комуникацията е дело на фишинг атака и не предприема нищо. По-късно обаче е поканен на видеоконференция с участието на същия този финансов директор и други високопоставени служители, които му дават задача да направи 15 банкови превода към 5 различни сметки в Хонконг на обща стойност 25 млн. долара.

Едва по-късно става ясно как образите в онлайн срещата са били изфабрикувани в реално време. Причината е, че в интернет вече е имало достъпни снимки и видеа на участниците. Случаят не е първи, няма и да е последен, въпреки че остава в историята като кошмарна злоупотреба в реално време.

Друга измама, отново с размяна на лица, се използва при кандидатстване за онлайн кредити. Техниката се използва всекидневно в киноиндустрията, но за криминалната група, която тегли кредити близо година, тя се превръща в златна мина.Благодарение на нея измамниците отмъкват от банките в мегаполиса общо 25 млн. долара.

За да разберем подробности се обърнахме към Юлиан Аврамов, който работи като асистент във филмови продукции и се занимава с производството на видеа за рекламни цели: "Не можеш да направиш достоверно видео с ИИ от 0 до 100%. Можеш да промениш лицето на някого, за да има същите действия и мимики като реален човек, но винаги си личи." И докато властите в международен план се опитват да открият следите на извършителите и се обучават да разпознават технологията, тя отдавна напусна пределите на Азия.

У нас все още се използва за генериране на видеа с известни личности или за компрометирането им. Такъв е случаят със скорошното дийпфейк видео на главния редактор на "24 часа - 168 истории" и сп. "Космос" Слави Ангелов и депутата Делян Пеевски. То се разпространява чрез реклама в социалните мрежи, а линкът към него препраща в сайт за продажба на мебели. Сценарият на кавгата между журналиста и депутата се развива в студиото на предаването "Лице в лице". Точно когато мнимият спор стига връхна точка, водещата обявява рекламна пауза и тя се

оказва на платформа за инвестиции в криптовалути. Във видеото фалшивият Слави Ангелов изрежда отличните резултати за инвеститорите.

Не са пощадени и политически лидери. Едва ли някой е забравил фалшивите видеа с президента на Украйна Володимир Зеленски, който призовава армията си да капитулира. Но имаше и такива, в които уж танцува ориенталски танц в червен костюм, а в други смъркаше неизвестна субстанция. Мнозина им повярваха и се стигна до нелеп публичен дебат за легитимността на властта в Киев.

Подобен беше и скандалът с френския държавен глава Еманюел Макрон, който бе атакуван заради дийпфейк кадри, на които целува друг мъж по бански. Той обаче успя да използва по позитивен начин аферата, за да промотира предстояща конференция за ИИ във Франция.

Като президент Румен Радев също не бе пощаден. В случая дийпфейк видеото използваше гласа на Марина Цекова, водеща на сутрешен блок по национална телевизия. В него тя изтъкна предимствата на платформа за инвестиции, а мнимият Радев потвърждава плюсовете . Комбинацията между утвърдено име в журналистиката и разпознаваем политик не е единствената форма на измама.

При рекламите с лекарства непрекъснато се използват фалшиви образи и интервюта на кардиолога проф. Иво Петров, който препоръчва непонятни медикаменти. Разпространяваше се дори видео как той е бил пребит, защото разбил схемата на големи фармацевтични компании и неефективните им лечения. Той обаче искал всички да научат за големите предимства на определен продукт.

Гласовете и лицата на замесените изцяло са генерирани с ИИ, но видеото с физическото насилие е истинско. Разликата е, че кардиологът никога не е участвал в такова сбиване. Нито в рекламите на подобни лекарства.

Освен спекулациите със здравето измамниците намесиха и най-висшата човешка ценност - любовта. Ан Денушател, тогава 53-годишна французойка, стана известна с изпращането на всичките си спестявания на възлюбения си Брад Пит. Ан започва виртуалната си връзка с фалшивата холивудска звезда още докато е женена. През 2023 г. тя си инсталира инстаграм и някъде по това време жена, представяща се за майката на Пит, се свързва с нея. След като установява контакт с него, започва година и половина период на ухажване. Придружено с обилно източване на нейната банкова сметка. Фалшивият Брад изпраща генерирани с ИИ снимки, че е в болница, че в епикризите лекарите отбелязват, че има рак на бъбреците и др. В тази абсурдна любовна афера наивната Ан губи над 830 хиляди долара. 800 хил. от тях са изпратени по банкова сметка в Турция за лечението.

Липсата на средства мнимият Пит аргументира с факта, че авоарите му са блокирани заради шумния му развод с Анджелина Джоли. За кратко Ан се усъмнила, тъй като измамникът отказвал да се чуят по телефона, предпочитал да си пишат. За да разсее подозренията той предложил брак. За да я убеди генерирал и видео, в което уж по телевизия се съобщава, че новата половинка на Брад Пит е французойката Ан Денушател. В името на любовта тя прави логичната следваща стъпка - развежда се със заможния си съпруг, за да разбере, че истинският Брад Пит никога не е знаел нищо за нея. От медиите научава, че на филмовия фестивал във Венеция през 2024 г. Брад Пит се е появил с новата си любима Инес де Рамон.

Тогава Ан слага край на аферата и решава да разкаже историята си по телевизията. Доверчивата жена е засипана с критики и обиди, в резултат на което прави три опита за самоубийство. Интервюто е свалено от всички платформи през януари 2025 г., а година по-късно Ан завежда дело срещу двете френски банки, одобрили многобройните трансакции. Въпреки че е започнало разследване по случая, обвинени все още няма.

Но употребата на дийпфейк може да се използва и за отнемане на попечителство над дете. В доклад на Европол се споменава дело, в което майката подправя аудиозапис на съпруга си с цел да го използва за доказателство за агресия срещу нея.

"Въпреки че това не беше истински "дийпфейк", повдига въпроси и предизвиква тревога - се отбелязва в доклада. - Ами ако манипулираният видеоматериал остане недоказан като фалшив?"

"Най-лесният начин да се докаже подобна злоупотребата е да наблюдават зони по лицето като крайчетата на устата или равномерното позициониране на очите - посочва предприемачът Константин Рачев. - Там много си личи как устата в крайна сметка е като допълнително нарисувана отгоре."

Ако фейкът е достатъчно добър, често води до безпричинно страдание на жертвите, независимо дали те са звезди, известни експерти, политици или обикновени хора. Най-тъжното е, че двойниците на агент Смит от "Матрицата" са навсякъде, но и никъде.