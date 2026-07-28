Старши комисар Мариян Божинов пое ръководството на ОДМВР - Монтана

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Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, считано от днес – 28 юли, за директор на Областната дирекция на МВР в Монтана е преназначен старши комисар Мариян Божинов. До настоящия момент той заемаше длъжността началник на група в сектор „Криминална полиция" към Районно управление - Враца.

Новоназначеният ръководител бе представен официално пред ръководния състав на областната дирекция от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Главен комисар Николов отправи пожелания за успех и приемственост в работата, като постави ясен акцент върху необходимостта от активизиране на оперативните усилия на дирекцията за противодействие на латентната престъпност в региона.

От своя страна старши комисар Божинов благодари за гласуваното му доверие и пое ангажимент да мобилизира целия състав за постигане на основните приоритети на МВР:

· Повишаване на общественото доверие в органите на реда;

· Ограничаване на пътния травматизъм и засилване на пътния контрол;

· Безкомпромисно противодействие на наркоразпространението;

· Активна борба срещу корупцията и проявите на олигархични зависимости.

Досегашният директор на ОДМВР - Монтана, комисар Иван Аврамов се връща на старата си длъжност началник на сектор "Криминална полиция" в Лом.

Старши комисар Мариян Божинов е роден на 28 юли 1967 г. в град Монтана. Завършил висше образование във Висшия финансово-стопански институт „Димитър А. Ценов" в град Свищов.

Преминал е през всички нива на йерархията в структурите на вътрешното министерство. Кариерата му започва през 1996 г. като разузнавач в сектор „Криминална полиция" към РУ Монтана, където през 2002 г. става началник на същия сектор.

През 2010 г. поема ръководството на група в сектор „Икономическа полиция" към ОДМВР - Монтана, а в периода от 2013 г. до 2019 г. оглавява сектора.

Между 2019 г. и 2021 г., заема длъжността началник на Районно управление - Вършец, като през ноември 2019 г. е назначен за заместник-директор на ОДМВР - Монтана и началник на отдел „Криминална полиция".

В периода от май до август 2023 г. изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Монтана, след което напуска системата на МВР.

До настоящото си назначение е работил за кратко като началник на група в сектор „Криминална полиция" към Районно управление - Враца.

За постигнати високи професионални резултати и безупречно изпълнение на служебните задължения през годините старши комисар Божинов е отличен с четири награди „Писмена похвала" и три награди „Обявяване на благодарност".