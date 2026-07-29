Докога зона на здрача пред Централна гара - София?

Столичната община съобщи една добра новина, зад която май се крие много лоша

Ще дочакат ли софиянци деня, в който една от най-големите градоустройствени грешки в града - лабиринтът от подлези и тунели под Централна жп гара, ще бъде поправена? Ще доживеят ли жителите на столицата, а и пътуващите от и към нея (някои от тях - ежедневно) към гарата да се тръгва с настроение, а не със запушен нос и отворени на 4 очи? Въпросите, свързани с една от най-важните точки в София, излизат за пореден път на дневен ред, след като наскоро общината обяви една на пръв поглед добра новина. В момента върви реконструкцията на участък от над 1 км на бул. "Мария Луиза" между ул. "Опълченска" и ул. "Козлодуй". Срещу 8,7 млн. лв. ще се подменят трамвайните релси, контактно-кабелната мрежа, осветлението и ще се подобрят пероните за пътниците, поясниха от "Московска" 33.

Оттам допълниха, че проектът е изключително важен, тъй като релсите не са

ремонтирани от над 40 г.

и това причинява тежка амортизация на транспортната техника. Обектът е разделен на 5 етапа, а срокът за цялостното му приключване е април догодина. След това придвижването с трамвай от северните райони към центъра ще се подобри значително, обеща кметът Васил Терзиев.

Новината наистина е много добра, но въпросът е дали тя не е съпътствана от много лоша. Може да се направи обосновано предположение, че общината смята да свърши по-лесната част от архитектурния ребус в тази част на столицата и за пореден път да отложи справянето с по-трудната част от него. Същото са правили и кметовете преди Терзиев.

Както е добре известно, част от ремонтиращия се участък на бул. "Мария Луиза" минава през т.нар. предгаров площад на жп гарата на София. От общината със сигурност са проверили и са прави, когато казват, че релсите там не са сменяни от близо половин век и че трасето плаче за рехабилитация. Ако обаче Терзиев попита който и да е жител на София, едва ли ще се намери такъв, който да не му каже, че т.нар. Ротонда плаче два пъти повече за обновление и за превръщане в нормална, а не в призрачна зона на града. Най-вероятно ще му обясни и че е добре двата ремонта да се направят едновременно, но ако има пари само за единия, че спасението на зоната пред и под Централна гара е по-належащо.

Обещания за социализацията на предгаровия площад се дават от десетилетия, но всичко все още е само на картинка. По-лошото е, както по всичко личи, че нещата още дълго ще си останат така. През 2018 г. кметството и фондация "Визар" организираха конкурс за “Ако трябва да стигнете от гарата до трамвайната спирка, ще трябва да минете през подлеза пред гарата - пише друг турист.- Това е огромен тъмен лабиринт с много изходи и мирише на урина, но това е единственият начин.”

превръщането на подлеза и на района над него в

красив вторичен градски център

Вторичен център означава, че идеята на общината бе предгаровият площад да стане толкова привлекателен и с добра инфраструктура към площад "Лъвов мост", че центърът на София на практика да се разшири. Затова задачата за архитектите бе да дадат предложения как паяжината в Ротондата да претърпи пълна промяна и да дойде момент, в който столичани и гостите на града няма да се губят и лутат в нея, а ще ходят там на разходка.

Международно жури класира на първо място проекта на студио "А и А архитекти" с управител Ангел Захариев, съпруг на еврокомисаря Екатерина Захариева. Той предвиди на мястото на подлеза да се оформи красив пешеходен площад с много зеленина,

хората да излязат над земята, а автомобилите

да се вкарат под нея

Проектиран бе и пробив на бул. "Христо Ботев" под гарата и свързване с бул. "Паисий Хилендарски" и с ТЕЦ - София. Безспорна ценна връзка, тъй като в момента жп линиите откъсват северна София от центъра и безспорно спъват развитието на тази част на града. Черешката на тортата в идеята бе проектът за изграждането на нова многофункционална зала за концерти, културни мероприятия и др. срещу сградата на Централна гара.

В последствие обаче стана ясно, че проектът за нов устройствен план на зоната, базиран на спечелилата идея, е обжалван в съда от собственици на частни имоти в зоната на автогарата. След продължителна юридическа сага съдът уважи техните претенции, а от общината съобщиха, че ще разработят нов проект без частните имоти. През май 2024 г. направление "Архитектура и градоустройство" обяви, че проектът за обновление на гарата е рестартиран и е утвърден нов на бъдещата зала.

През седмицата "24 часа - 168 истории" попита общината дали при започналия ремонт на бул. "Мария Луиза" ще е възможно някога да се осъществи и проектът на "А и А архитекти" без да се компрометират подменените елементи? Както и дали кметството смята да изпълни спечелилата архитектурна концепция изцяло или отчасти, или пък възнамерява да я смени с нова.

Получените от "Московска" 33 отговори не дават много яснота какви са точните намерения на общината. В тях се казва, че "в момента не са налични финансови средства за реализацията на резултатите от конкурса. Но Столичната община потвърждава разбирането си, че обновяването на зоната около Централна гара е важно за балансираното развитие на София". Чудесно е, че и общината като обикновените жители на града разбира важността на това обновяване, но не е ли време то най-после да започне?

Вместо разказ за бъдещето в отговорите се съдържа повече разяснения за миналото.

"Архитектурният конкурс от 2018 беше за цялото пространство пред Централна гара - пишат от "Московса" 33. - Вследствие на конкурса беше изменен подробният устройствен план на територията южно от бул. "Мария Луиза" пред Централна гара. Там се предвижда изграждането на публични сгради, сред които и концертна зала. Тоест конкурсът включваше много елементи освен пробива под жп линиите. Той е дългосрочна дейност, за която в момента

няма нито изработен регулационен план,

нито детайлни технически изследвания, нито финансиране. Затова и реализацията му е в полето на дългосрочните планове."

Казано накратко, докато се изготви необходимата документация и се намерят пари, зле изглеждащата и на места зле миришеща Ротонда ще си остане във вида, в който е. През есента на 2024 г. район "Сердика", на чиято територия се намира гарата, съобщи, че започва козметичен ремонт на подлеза със средствата, които местната администрация може да си позволи. Кметът Момчил Даскалов обеща пространството да се постегне и пооживи

чрез отдаване на помещенията

"за минимален наем"

на граждански организации с цел превръщане на мястото в зона за артистични и други събития. След намесата на "Сердика" хигиената в Ротондата може би наистина се подобри с една идея, поне в централната част. Но не е такова положението в страничните тунели. Видимо не е изпълнена и целта да се отдадат пустеещите магазини и офиси.

Ако на "Московска" 33 смятат, че Централната гара на София е локален проблем на общината, живеещите в града и на хората, които идват да работят в него, нека разгледат форумите на популярни туристически платформи като например Tripadvisor. Сторят ли го, ще разберат, че

мрежата от тунели е известна из цяла Европа

и по света

В различни сайтове има мнения на английски, гръцки, турски, македонски, френски и на още много езици, в които глобалното послание е едно - избягвайте това място, а ако няма как, внимавайте!

"След като излезете от главната сграда на Централната гара в София, околностите изглеждат определено по-малко бляскави - пише в едно от най-любезните описания в туристическия блог AndyBTravels. - Площадът и подлезите на гарата не са ремонтирани от комунистическите времена и са в лошо състояние, което им придава доста окаяно излъчване, особено през нощта, когато цялата околност изглежда доста съмнителна."

"Ако трябва да стигнете от гарата до трамвайната спирка, ще трябва да минете през подлеза пред гарата - пише друг турист.- Това е огромен тъмен лабиринт с много изходи и мирише на урина, но това е единственият начин."

Освен от хигиената чужденци се дивят и от сложната комуникационна мрежа, през която трябва да се броди, за да намерят спирка за надземен транспорт. "Много ми е объркващо да стигна до трамвайната спирка - пише в друг форум. - Снимките в Google maps също изглеждат объркващи. Може ли някой да помогне да се ориентираме по по-лесен начин? Ще бъдем няколко дни в града."

Отдолу дори местни признават, че не са в състояние да помогнат на пристигащите на гарата.

"Транспортът на това място е объркващ и за мен, българина, така че мога само да си представя какво е за чужденец, съжалявам за проблемите ви" - пише един от тях.

И накрая, за да е ясно, че когато София има за какво да бъде похвалена и отличена, това се случва: метрото в столицата е класирано на второ място за най-добър метрополитен в Европа в класация на Global Traveler. Една от причините е, че туристът може да стигне директно с метро от Централната гара до летището. Американците са харесали и многобройните надписи на английски език, които улесняват гостите на града. Това е причината подземната железница на София да бъде класирана изключително високо, отстъпвайки само на тази в Осло. Тоест летвата е вдигната високо, въпросът сега е има ли изход от зоната на здрача около Централна гара?