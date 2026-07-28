Наши гранични полицаи евакуират пътниците от кораба, заседнал в река Дунав (Снимки)

Български гранични полицаи евакуират пътниците от круизния кораб, плаващ под швейцарски флаг, който заседна в река Дунав. Спасителната операция се провежда от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция" – Русе. СНИМКА: МВР

Около 02:20 ч. тази нощ пътнически кораб "Viking Ullur", плаващ по течението под швейцарски флаг, при намалена видимост в тъмната част на денонощието и поради ниското ниво на водите на р. Дунав е заседнал в района на 817 речен км, на около 25 км над гр. Видин срещу с. Гомотарци. СНИМКА: МВР

На борда се намирали 186 пътника, граждани на ЕС, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал. Заседналият кораб е трябвало да зареди провизии в Пристанище Видин, на борда не достигала и питейната вода.

Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който да се претоварят пасажерите, но той не можел да се доближи до мястото на инцидента. СНИМКА: МВР

С разрешение на Дирекция Речен надзор - Лом и след допълнителна преценка на ситуацията, за да се избегне заплаха за здравето и живота на пътниците, е взето решение и е започнала евакуация с помощта на катер от База Гранични полицейски кораби - Видин.

След изследване на обстановката и оценка на риска, граничните служители пристъпили към евакуацията с помощта на членове на екипажа на заседналия плавателен съд и при спазване на всички мерки за безопасност. До момента от заседналия кораб са превозени около 40 пътника, като действията продължават интензивно, с амбицията операцията да приключи в светлата част на деня, посочват от МВР.

Инцидентът е поредното последствие от тежката суша, обхванала голяма част от Европа. През изминалия уикенд нивото на Дунав в Румъния достигна най-ниската си стойност от 1996 г. насам, което доведе до ограничения при напояването в земеделието и затрудни корабоплаването и туристическите дейности по реката.