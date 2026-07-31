Джуд Белингам намери любовта в ,,Рая" след одобрение от тайна комисия

Три приложения за дигитални връзки са в остра надпревара за потребители, търсещи все по-голяма съвместимост с партньорите си

През 1996 г. песента Three Lions ("Трите лъва") излиза, за да се превърне в символ на английския футбол. Днес тя е позната под рефрена It's coming home("Идва вкъщи") и дори отборът на "Трите лъва" да не успя да донесе купата, звездата на световното първенство Джуд Белингам грабна своя трофей - инфлуенсърката Ашлин Кастро. Във века на дигиталната комуникация, образование, запознанства и любов какво може да направи онлайн срещите ексклузивни?

Платформите зад тях. Докато Европа разчита на приложенията "Тиндър", "Бъмбъл" и "Грайндър" за своите топместа за дигитална любов, то Америка залага на "Хиндж". Отвъд удобствата за простолюдието се появява и още една платформа "Рая" - там е за срещи на звездите. Лимитираният достъп до приложението "Рая" пали искрата

между халфа на "Реал" (Мадрид) и красавицата от социалните мрежи. И ако привилегията да си там зависи от броя последователи или размера на премията, то платформите от по-нисък калибър също залагат на разделението по платежоспособност.

Членството в "Рая" става чрез предварително попълване на формуляр, а одобрението зависи изцяло от администраторите. Тук идва и моментът, в който се изисква препоръка от познат член на платформата. Това се прави с цел новодошлите да допринесат за развитието ѝ не само финансово, плащайки абонамента си, но и със своята личност: "Колко пари има или няма даден човек не е това, което е от значение тук. По-скоро това как прекарва времето си, с кого се обгражда и какви са намеренията му за ангажиране и укрепване на общността", пише в условията. Позицията на създателите е твърда и те отказват да приемат богаташи,

които имат расистки, ксенофобски или сексистки позиции. Най-голямата разлика с конвенционалните приложения за запознанства е, че е абсолютно забранено да се споделя кои са останалите членове. Ситуацията е подобна на тази в секта. Който влезе в "Рая", не може да направи екранна снимка или да копира данни. Няма публично потвърждение как технологично е решено това, но е известно, че системата автоматично алармира администраторите, ако някой реши да прекрачи правилата. И ако 98% от приходите на "Тиндър" и "Хиндж" идват от абонаменти, в "Рая" те също са достъпни, но там привличат с високия социален статус на членовете си.

И въпреки че дигиталната любов е масово разпространена в глобален план, трансформациите в сектора тепърва предстоят.

"Тиндър" и "Хиндж" са под шапката на една компания, а анализите за потребителската активност сочат, че през първото тримесечие на 2026 г. "Тиндър" отчита 7% отлив на абонати. За разлика от него тези на "Хиндж" са се увеличили с 50%. Именно там първият гей политик Пийт Бутджидж, участвал в надпреварата на демократите за кандидат-президент на САЩ през 2020 г, намери любовта. Дори да загуби битката за поста, той спечели сърцето на своя Частън. Политикът в интервю признава, че още с първия чат в приложението е разбрал, че бъдещият му съпруг е различен. Една от причините за успеха му е в удобството на "Хиндж", защото там всеки може да пише съобщение на друг потребител избирателно - може да хареса конкретна снимка или факт за потенциалния партньор. Без да е необходимо да одобрява цялата му информация. За разлика от него "Тиндър" ограничава

общността си до обикновен преглед на профила. С влизането в приложението на екрана се появяват снимки на различни хора с кратка информация за местонахождение, име, пол и възраст. Ако човек не бъде грабнат от описанието, само скролва вляво и се отказва от лицето на екрана. Ако обаче някого го заинтригува, скролва вдясно и изчаква одобрението на другия.

В "Хиндж" има и функция за лимит на харесванията на нови хора. Ако много потенциални партньори са се свързали с някой, а той не им отговаря, приложението автоматично не разрешава харесването на нови партньори. "Тиндър" не поддържа такава функционалност, но там също има примери за трайни връзки.

Американският футболист Джейсън Келси намира съпругата си в приложението

през 2015 г. Пред медиите те споделят, че запознанството им започва в "Тиндър", а три години по-късно си казват "да". Бракът им продължава и до днес, а футболната съпруга Кайли чистосърдечно си признава, че не може да сподели опита си от онлайн срещи, защото Джейсън бил първият и единствен одобрен от нея кандидат. Други известни личности като поп сензацията Кейти Пери и английския певец Ед Шийран също са пробвали онлайн запознанствата, но безуспешно. Профилът на актрисата Шарън Стоун в една от платформите пък временно бил блокиран,

защото потребители сигнализират, че е фалшив. Всъщност бил автентичен. Но и тя, както и Кейти Пери, и Ед Шийран нямат късмета на Джуд Белингам. Това обаче не пречи на обикновените хора да търсят в дигиталния свят любовта, защото за тях не е необходимо одобрението на тайната комисия от "Рая".