От четвъртия път: Тръгна делото срещу джебчийка, задигнала над 2000 лв. от пловдивско семейство

Блъснала се в мъж и в същото време успяла да отвори чантата му и да открадне портфейл

След три провалени опита за провеждане на разпоредително заседание на четвъртия път Окръжният съд в Пловдив даде ход на делото срещу 33-годишната Марта Ботева. Жената е обвинена, че е ощетила семейство с над 2000 лв., след като задигнала портфейл. Тя живее във варненското село Игнатиево и до този момент така и не се явяваше в пловдивския съд, което се превърна в повод за отлагане на заседанията. Жената не признава вина и процесът ще протече с разпит на свидетели и вещи лица на 28 септември.

Според обвинението на 9 септември 2023 г. Ботева била в ритейл парк на бул. "Александър Стамболийски" 131, като търсела какво да открадне. Забелязала 60-годишния Иво Иванов, който носел чанта през рамо. Блъснала се в него, успяла да повдигне капака и да вземе портфейла отвътре.

Така джебчийката се сдобила с 450 лв. от парите на Иванов. Открила обаче и две дебитни карти - неговата и на съпругата му, както и листче с ПИН кода на втория платежен инструмент. С 4 трансакции Марта Ботева успяла да изтегли 1600 лв.