Демерджиев обеща фишовете за скорост да се обработват за 30 минути (Обзор)

Липсвали елементи от мантинелите, а след проверките на тирове свършили часовете за смяна на гуми

ДБ предлага стена на срама за системни нарушители

Електронните фишове за скорост ще се обработват за 30 минути, особено за чуждите шофьори, които преминават транзитно през България, за да може при излизането през границата глобите да им се връчват. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В парламента във вторник той участва в кръгла маса за пътната безопасност, организирана от “Демократична България”.

Анализът на МВР показва, че чуждите шофьори често създават предпоставки за катастрофи и попадат в пътни инциденти. Само в последните дни загинаха 4-ма украинци от едно семейство на пътя Русе - Бяла, а трима иракчани намериха смъртта си на магистрала “Марица”. Освен това често камиони с чужда регистрация предизвикват катастрофи и изпреварват неправилно.

Заради катастрофите с тирове от последните седмици МВР и Министерството на транспорта започнаха масови проверки на гумите и техническото състояние на камионите по пътищата.

“От транспортния бранш ми казаха, че в резултат от акцията в следващите няколко месеца няма свободни часове за смяна на гуми.

Отвратително е състоянието на гумите

на тировете, техническото им състояние също не е задоволително. По пътищата трябва да се движат технически изправни средства”, каза Демерджиев пред депутатите, представителите на браншови организации и НПО-та. След катастрофата със загиналите малки футболисти на “Славия” на “Тракия” полицията започна проверка и на мантинелите. В последните няколко седмици имаше тежки инциденти, при които тирове и автобус в София пробиха металните ограждения и навлизаха в насрещното движение.

“Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, а на тези колове, които се забиват в земята, има по една. Болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат много специални, да се маркират индивидуално, да отговарят на конкретни условия, тази маркировка да гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар”, каза Демерджиев. Той отбеляза, че има голям проблем с поддържането на пътната инфраструктура - настилката на много места била с лошо сцепление, зоните около пътя са занемарени, липсват маркировка и пътни знаци.

МВР, МРРБ и Министерството на транспорта обсъждат законодателни промени в различни посоки, стана ясно на дискусията. Някои са свързани с административни мерки, други - с ограничаването на движението на тировете в лявата лента на магистралите. Работят и по темата с рисковите шофьори. Те често са с малък опит зад волана и катастрофират тежко. МВР и МРРБ обсъждат по-пълноценното използване на ресурса на толкамерите, които имат много възможности, освен да измерват средна скорост. Една от тях е да снимат рискови маневри на шофьорите и да ги предават в реално време на полицията, за да вземат мерки веднага.

“Общините трябва да участват в процеси като поддържане на инфраструктурата, обезпечаване с камери, включително с използване на средства от Фонда за пътна безопасност”, каза още Демерджиев. Той припомни, че са сигнализирали хиляди пъти общините и АПИ за състоянието на пътищата, но рядко срещали разбиране. Затова вече ще сигнализират прокуратурата за бездействието им.

Стратегията на организаторите от дискусията “Демократична България” включва подобряване на сцеплението на пътната настилка, гарантиране на високото ѝ качество и

спиране на корупцията при полагането на асфалта

И според тях пари от глобите на шофьорите трябва да се използват за подобряване на инфраструктурата, включително и от общините, вместо с тези средства да се купуват коли на МВР.

Едно от по-радикалните предложения е за “стена на срама” - данните за системните нарушители да се публикуват. Настояват още колите да се спират от движение при невръчени глоби. Предлагат още ограничение за шофиране на нови водачи по тъмно, както и въвеждането на камери, които разпознават използването на мобилни устройства зад волана.

“Има много институции, министерства и общини, които се занимават с дадена част от системата, няма интегрирани данни, които да се използват като превенция. Акцентираме най-вече върху наказанията и не говорим за превенция” каза министърът на транспорта Георги Пеев.

Представители на транспортния бранш се оплакаха от масовите проверки, както и че тировете се спират, без да има инфраструктура за това и често стоят в аварийната лента, а през лятото в кабините на шофьорите градусите стигали 50-60.

“Не виждам защо изрядните шофьори на камиони трябва да се притесняват от проверки. Проблем е нелоялната конкуренция, претоварването в определени часове. Това го правят определени хора. Никой от нас не си е позволил да заклеймява транспортния бранш. Убеден съм, че голяма част от проблемите се генерират от сивия сектор и затова камионите им са в това състояние”, отговори Иван Демерджиев. Той увери представители на различни организации, че ще чуе предложенията им, а критиците, че полицаите още стоят по храстите, призова да му изпратят снимка на личния телефон.

“Много министри и депутати минаха за 30 години. Само акции, глоби и нищо положително. Чух, че пак шофьорите са виновни, тези, които са ги учили и са им дали книжки. Проблем е организацията на движението - къде е комисията по транспорта в областните центрове? Искаме да променим нещо по улици, където няма знаци. За един месец АПИ може да оправи знаците. Ремонтират пътищата - една шахта е с 10 см над асфалта, следващата е с толкова, но под него”, коментира пък Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

Депутати отбелязаха, че данните за загинали и ранени през тази година са по-лоши от тези през 2024 и 2025 г., загиват млади хора, а родителите са безотговорни, защото купуват скъпи и мощни коли на 18-годишните си деца.