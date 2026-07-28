Вижте какво решава правителството утре

1.Проект на Решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност".

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване становище по конституционно дело №12 за 2026 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за приемане на Законодателна програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2026 г.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за приемане на Оперативна програма на Министерския съвет за периода юли - декември 2026 г.

Внася: министър-председателят

5. Проект на Решение за одобряване проект на писмо до Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Разпореждане за промяна на органа, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и за изменение на Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за одобряване проект на Анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри.

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. през 2025 г. и внасянето му в Народното събрание на Република България, съгласно т. 2 на Решение на Народното събрание от 19 април 2024 г. за приемане на Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Внася: министърът на отбраната

9. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCP А1) на Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър", Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin" и Изменение и допълнение № 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър".

Внася: министърът на отбраната

10. Проект на Решение за одобряване изпълнението на предпроектно проучване на проект за изграждане на тръбопровод за горива на територията на Република България с номер 3PL31005 „Construction of a new pipeline system for fuel transportation" по Програмен план от способности на НАТО, СРР 9А9401 NATO Fuel Supply Chain (FSC CPP), което да се реализира по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Внасят: министърът на отбраната

министърът на енергетиката

11. Проект на Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за приемане на Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 юли - 31 декември 2026 г.).

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за приемане на Доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 30 юни 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Решение за одобряване позицията и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-233/26, Катиков пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийския градски съд по наказателно дело № 195/2025г.

Внася: министърът на правосъдието

15. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", проведено на 6 юли 2026 г. в гр. Балина, Ирландия.

Внася: министърът на труда и социалната политика

16. Проект на Решение за изменение на Решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав, изменено с решения на Министерския съвет № 491 от 2008 г., № 165 и 900 от 2009 г., № 167 и 444 от 2010 г., № 82, 246 и 677 от 2013 г., № 294, 611 и 723 от 2014 г., № 3 от 2015г„ № 203 от 2016 г., № 113, 332, 580 и 758 от 2017 г., № 79 и 300 от 2018 г., № 1 и 345 от 2019 г., № 206 от 2020 г., № 505 от 2021 г„ № 160 и 794 от 2022 г„ № 227 и 768 от 2023 г„ № 21 и 404 от 2024 г„ № 295 и 469 от 2025 г. и № 279 от 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

17. Проект на Решение за одобряване на мерки за ускоряване на изпълнението и минимизиране на риска от загуба на средства по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. и за изменение и допълнение на Решение № 623 на Министерския съвет от 2024 г. за даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, над общия бюджет по съответната програма, изменено с Решение № 94 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 845 на Министерския съвет от 2024 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-26 Хан Тервел", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и частично прехвърлени съгласно Решение № 387 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

20. Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за международни автомобилни превози на товари.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

21. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 22 и 23 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на земеделието и храните

22. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 13 юли 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните

23. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

24. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

Внася: министърът на правосъдието

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Внася: министърът на образованието и науката

26. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманата медицина.

Внася: министърът на здравеопазването