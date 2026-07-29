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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23298938 www.24chasa.bg

Правителството дава старт на проект за петролопровод на НАТО за 1,2 млрд. долара

Виктор Иванов

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Авиобаза "Безмер" също ще бъде захранвана от бъдещия петролопровод. Снимка Ваньо Стоилов

Началото на проект за построяването на петролопровод на НАТО през територията на България трябва да одобри на заседанието си в сряда правителството на Румен Радев.

Кабинетът ще даде съгласието си за начало на предпроектното проучване.

Петролопроводът, който ще тръгва от Турция и ще стига до една от най-големите военновъздушни бази на НАТО - румънската "Коричану", се планира да струва 1,2 млрд. долара. Като инвестициите ще дойдат по линия на НАТО. Той ще е част от нова система от петролопроводи на Алианса в Централна и Източна Европа, чиято обща стойност се очаква да стигне 27 млрд. евро или около 30 млрд. долара.

През територията на България ще се пренасят главно авиационен керосин Jet A-1 и дизел. Като освен румънската авиобаза, горивата ще захранват и българското военно летище "Безмер", което също е част от инфраструктурата на НАТО. Само преди дни парламентът по искане на премиера Румен Радев даде съгласие в "Безмер" да се разположат до 8 американски самолета цистерни, които да дозареждат във въздуха изтребители, които атакуват Иран. Пак от този петролопровод ще се осигуряват и горива за базите в "Ново село" и бъдещата в район Кабиле.

Полигонът в Ново село е българо-американски съвместен учебен полигон и там има постоянно разположен американски контингент.

Войскови район Кабиле пък в момента приема многонационалната бойна група на НАТО, която е на българска територия. Районът тепърва ще се модернизира като в него ще бъде изградена база, която да може да приеме многонационална бригада или около 5000 войници. Освен това България е кандидат и за изграждането на многонационален щаб на дивизия на наша територия.

Авиобаза "Безмер" също ще бъде захранвана от бъдещия петролопровод. Снимка Ваньо Стоилов

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