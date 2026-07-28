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Детето, пострадало с тротинетка в Лясковец, е на апаратно дишане в "Пирогов"

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Болница "Пирогов" Снимка: Велислав Николов

Днес в Спешното отделение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" е било транспортирано детето, пострадало при инцидент с тротинетка в Лясковец. Момчето е интубирано и поставено на апаратна вентилация.

12-годишното дете е преминало подробни високоспециализирани изследвания. Те показват, че има много тежка черепно-мозъчна травма. Момчето остава за активно мониториране и лечение в Детската реанимация на „Пирогов", съобщават от лечебното заведение. 

Тази сутрин 12-годишно момче бе тежко ранено след сблъсък с тротинетка на главната улица в град Лясковец. Ударът бил много силен, като детето е било буквално изхвърлено от пътя върху тротоара.

Първоначално момчето било откарано във великотърновската болница. Поради сериозността на травмите след това е взето решение момчето да бъде транспортирано по най-бързия начин с въздушна линейка до УМБАЛСМ „Пирогов" в София за специализирано лечение. 

Болница "Пирогов"

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