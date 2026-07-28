Йотова обявява утре дали ще наложи вето на бюджета

На 29 юли от 15 часа президентът Илияна Йотова ще направи изявление за медиите във връзка със законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Днес държавният глава се срещна с представители на "Продължаваме промяната" във връзка с петицията им за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

След срещата лидерът на "Промяната" Асен Василев обяви, че партията му ще внесе жалба в Конституционния съд, ако президентът не наложи вето на бюджет 2026, който бе приет на второ четене в петък.

"Дадохме на президента Йотова 30 страници юридически доклад, изготвен от нашите юристи и тя заяви, че утре ще излезе с решение дали ще наложи вето на бюджета", каза още Асен Василев.

По-рано днес депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов също съобщи, че от партията му ще внесат жалба до КС, след обнародването на бюджета в "Държавен вестник".

Още в петък, когато бюджетът бе приет окончателно, от "Промяната" призоваха държавният глава да наложи вето. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 хиляди подписа. То е срещу трите бюджета за 2026 г. - на здравната каса, общественото осигуряване и държавния. Но още в петък Йотова каза, че е одобрила с подписа си бюджетите на НЗОК и ДОО. Освен това от днешния брой на "Държавен вестник" стана ясно, че т.нар. малки бюджети вече са обнародвани.

По-рано днес и синдикатите от КТ "Подкрепа" призоваха президентът Йотова да наложи вето на текстовете от бюджет 2026.