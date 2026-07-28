Владо Загатото бит, преди да го запалят жив (Обзор)

Убиецът знаел, че камерите му не записват, а през уикенда няма домакин и шофьор

Следи от побой по тялото му категорично доказват, че Владимир Янков - Владо Загатото е бил нападнат и мъчен, преди да го запалят жив. Трупът му бе открит овъглен в понеделник сутринта след сигнал за пожар.

Убиецът е изучил навиците на Янков. Той е знаел, че в събота и неделя бизнесменът не разчита на шофьор, тогава почивал и домакинът на къщата. Освен това бил наясно, че камерите в имота му в Банкя излъчват на живо, но не правят записи.

В последните си часове 56-годишният бизнесмен бил на вечеря в луксозен ресторант в кв. “Бояна”. Бил с компания и официалната си половинка - известна състезателка по художествена гимнастика от началото на века. Двамата се скарали и тя не отишла в дома му. Макар редовно да прекарвали вечери заедно, официално не живеели на един адрес, уточниха разследващи.

Тъй като бил без шофьор, Янков бил закаран в Банкя от приятели. Те го оставили близо до дома му, където е и последното му заснемане. От разпитите станало ясно, че след това се прибрал пеша до къщата си.

Макар във вторник да имаше повторен оглед, и той не могъл да уточни дали убиецът е чакал в жилището, или е дошъл след това. Колко време е продължавал побоят, не е ясно. Мотивът също не е уточен. Само един свидетел е говорил за криптовалути, които Янков имал. Другите отричат да е имал интереси в сферата.

Бизнесменът няма нито фирмени, нито лични дългове. Смята се, че не укривал доходи, защото плащал всичко по банков път. Той има две непълнолетни деца от различни жени. Янков плащал издръжките и се грижел както за наследниците си, така и за техните майки, разказаха запознати. Майката на Янков също е жива.

Над 100 души работят във фирмите му. В най-голямата от тях - “Загато” ООД, миналата година са се осигурявали на сравнително високи заплати 67 души. Това показва последният финансов отчет на дружеството. Той обаче е съдружник или едноличен собственик на още няколко по-малки фирми и заедно с работещите в тях хората, които са му били подчинени, са над 100.

“Загато” ООД е създадена през 2007 г. и в нея той е съдружник с равен дял с Петър Попов. През годините фирмата се е занимавала с разнообразна дейност, включително хотелиерство и ресторантьорство, но през последните десетина години се е насочила предимно към внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване.

Въпреки че не е ексклузивен вносител за България, “Загато” е сравнително голям дистрибутор на марки като Pelican, Saeco, Gaggia, Necta, Gimoka, Covim и др. Оборотите на фирмата нарастват силно през последното десетилетие, достигайки в някои години до над 100 млн. лева, но печалбите не са чак толкова големи, защото приходите са формирани от търговската отстъпка, а и съществена част от дейността на фирмата е съсредоточена върху монтирането и поддръжката на вендинг машини, където печалбите са несъизмеримо по-малки, отколкото от продажбата на едро на кафе.

Например за 2025 г. приходите на фирмата са 44,7 млн. лв., но разходите за оперативна дейност са 42 млн. и на практика нетната печалба е само 2,7 млн. лв. Любопитното е, че фирмата няма абсолютно никакви банкови задължения - имала е банкови кредити, но много малки за такъв оборот, а и ги е изплащала редовно. В регистъра за обществените поръчки СИГМА не излиза нито една от свързаните с Владимир Янков фирми, което означава, че той и съдружниците му май не са участвали в нито една обществена поръчка поне след 2020 г.

Част от останалите фирми, в които убитият е съдружник, са всъщност дъщерни на “Загато” ООД и се занимават с управление на автопарк и други дейности, например “Загауто” ЕООД, “Загато Логистик” ЕООД, “Фаст сървиз” ООД и др. - т.е. техните финансови показатели са включени във финансовия отчет на “Загато” ООД.

