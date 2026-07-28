Военното министерство иска да придобие и "Грипен"-и на старо

Министерството на отбраната проучва възможности и е изпратило запитвания за придобиване на употребявани изтребители F-16 и JAS-39 Gripen заради забавянето на вторите F-16 за България. Това съобщават оттам във връзка с изявление на полски министър, че страната му е готова да продаде изтребителите си МиГ-29 на България, ако в следващите седмици Варшава и Киев не постигнат споразумение, съобщава БНТ.

От военното министерство казват още, че анализират различни възможности за поддържане на отбранителните способности на Военновъздушните сили до достигането на пълна оперативна готовност на самолетите F-16 Block 70.

Забавянето в доставката на вторите осем самолета налагало предприемането на мерки за гарантиране на способностите на българските ВВС за изпълнение на задачите по охрана на въздушното пространство, допълват от ведомствотo.

Проучват се различни варианти, които да осигурят непрекъснатото изпълнение на мисията на НАТО по Air Policing, заявяват оттам.

В този контекст Министерството е отправило запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария.

Към момента Министерството на отбраната очаква отговори по отправените запитвания. Не са започнали преговори със съответните държави и не е взето решение за придобиване на конкретен тип авиационна техника.

Вчера Полша опроверга българското Министерство на отбраната, което отричаше, че е искало да купи всички налични полски "МиГ-29" и твърдеше, че се интересува единствено от резервни части за ремонт на собствените съветски изтребители.

В петък министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк с въпрос какво ще правят със своите "МиГ 29".

„Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техни самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части", каза военният министър.

В четвъртък Полша обяви, че е получила искане от неназована страна от НАТО относно изтребителите МиГ-29, обещани по-рано на Украйна.

„Получихме искане от страна от НАТО относно тези самолети (МиГ-29). Затова в момента анализираме как да съгласуваме интересите на Украйна с тези на нашия съюзник в НАТО", каза полският зам.-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за RMF24. Той отказа да отговори на въпрос дали става дума за България.

Българското министерство на отбраната реагира за първи път по темата почти ден след изявленията на полския зам.министър на отбраната, като обяви, че не води преговори за закупуване на МиГ-29 от Полша. Ведомството го направи не с официално съобщение, а през БТА. МО не отговаря на въпроса дали не иска да се използват модули от въпросните полски изтребители за резервни части и за ремонт на българските изтребители МиГ 29, каквато всъщност е основната версия.

Страната ни бе на крачка да закупи нови изтребители "Грипен", след като служебното правителство на Огнян Герджиков, назначено от тогавашния президент Румен Радев, одобри избора. В качеството си на президент той лично защитаваше избора на "Грипен".

После се сформира парламентарна анкетна комисия, която да разследва покупката на нови изтребители. Целта бе да се "освети" ролята на Румен Радев в качеството му на командир на ВВС и впоследствие като президент за избора на шведските изтребители "Грипен". От тази комисия не излезе нищо, а по-късно кабинетът на Бойко Борисов реши да закупи от САЩ нови изтребители F-16 Block 70, като Радев остро критикува процедурата.

България вече получи 8 машини F-16 Block 70 и закупи още 8, които ще бъдат доставени със закъснение. Вторите осем се очакват през 2029 година.