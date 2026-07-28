Евакуираха всички пътници от заседналия круизен кораб в река Дунав

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към 18.30 часа успешно са евакуирани всички пътници от круизния кораб, плаващ под швейцарски флаг. Корабът заседна в река Дунав на около 25 км над Видин срещу село Гомотарци.

Катерът на "Гранична полиция" е направил общо 20 курса за превозването им.

186 пътника - граждани на Европейския съюз, са превозени безпрепятствено в хода на спасителната операция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция".

Заседналият кораб е трябвало да зареди провизии в Пристанище Видин, на борда не достигала и питейната вода. Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който да се претоварят пасажерите, но той не можел да се доближи до мястото на инцидента.

С разрешение на Дирекция Речен надзор - Лом и след допълнителна преценка на ситуацията, за да се избегне заплаха за здравето и живота на пътниците, бе взето решение и започна евакуация с помощта на катер от База Гранични полицейски кораби - Видин.

Инцидентът е поредното последствие от тежката суша, обхванала голяма част от Европа. През изминалия уикенд нивото на Дунав в Румъния достигна най-ниската си стойност от 1996 г. насам, което доведе до ограничения при напояването в земеделието и затрудни корабоплаването и туристическите дейности по реката.