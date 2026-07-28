Успешно завърши Летният фестивал „Сцена под звездите"

Община Русе благодари на всички партньори и публиката за успеха на събитията

След повече от месец, изпълнен с музика, театър, постановки и изкуство на открито, летният фестивал „Сцена под звездите" официално завърши тазгодишното си издание. От 11 юни до 27 юли знаковите пространства на Русе се превърнаха в истински туптящ културен център на открито, събирайки хиляди жители и гости на града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Тазгодишната програма предложи изключително разнообразие. Сцените дадоха поле за изява на утвърдени артисти и десетки бъдещи звезди, които спечелиха сърцата на многобройната публика.

Зрителите имаха възможността да се насладят на класни изпълнения, сред които мащабният оперен спектакъл „Тоска" на Държавна опера – Русе, завладяващата „Арабска нощ" на Драматичен театър „Сава Огнянов" и изпълнената с хумор постановка „Чехов търси талант" на Държавен куклен театър – Русе. Музикалната програма преобрази летните вечери с ритмите на Общинския духов оркестър, както и с изпълненията на младите надежди от Вокална школа „Приста войс", Вокална школа „Мелани Коста", Студио за поп и джаз пеене „Икономов" и десетки други артисти.

Огромен интерес предизвикаха и кино вечерите в амфитеатъра на кея, където русенци съпреживяха селекцията от „Sofia Short Fest" и емблематичните български филми „Посоки" и „Майка".

Няма да бъдат забравени и кулминационните моменти на фестивала – международният празник „Парад на Дунава – два флага, една река", който обедини Русе и Гюргево с водни атракции и изкуство, както и експлозивният концерт на Прея по случай Деня на река Дунав. Постановката „Осмият цвят" пък бе с особено социално значение, оставяйки важни послания за своята публика.

В Русе се завърна мащабният международен фолклорен формат – с пъстри улични дефилета в града, анимации и концерти на голяма сцена.

„Сцена под звездите" не би била възможна без безпрецедентното обединение на местната културна общност. Организаторите от Община Русе изказват своята най-дълбока благодарност към всички партньори – Държавна опера – Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов", Държавен куклен театър – Русе, Русенската художествена галерия, „Блок 14", „Фабрика „Култура", Общинския детски център за култура и изкуство и Международния младежки център, както и всички вокални школи, детски състави и техническите екипи.

"Успехът от тази година поставя висока летва, но и дава категорична заявка – следващото издание на „Сцена под звездите" ще бъде още по-мащабно, по-дръзко и по-интересно. Очакват се нови международни партньорства, обогатяване на жанровете и още повече изненади, които отново ще превърнат русенското лято в празник на изкуството", заяви по този повод зам.-кметът Енчо Енчев.