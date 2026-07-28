Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на еЗдраве

Националната кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве стартира на 29 юли. Община Русе се включва в инициативата в партньорство с Регионалната здравна инспекция – Русе, като целта е да се улесни достъпът на гражданите до личното им електронно здравно досие и до предлаганите чрез приложението електронни здравни услуги. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

еЗдраве е разработено от Министерството на здравеопазването като част от усилията за дигитализация на здравната система и намаляване на административната тежест за пациентите и медицинските специалисти. Чрез приложението всеки гражданин може да получи персонализиран достъп до въведените в Националната здравно-информационна система електронни документи, сред които медицински прегледи, направления, електронни рецепти, имунизации, резултати от лабораторни изследвания и личен здравен картон.

Приложението разполага и с модул „Дългосрочна грижа за пациента", който подпомага проследяването на профилактичните дейности, скрининговите програми, медицинските рискове и хроничните състояния. По този начин потребителите получават своевременна и персонализирана информация, която подпомага грижата за тяхното здраве.

Сред най-новите функционалности на еЗдраве е и модулът „Публичен контрол", който позволява на гражданите бързо и лесно да потвърждават дали разпознават новорегистрираните събития в своето пациентско досие. Той предоставя допълнителна прозрачност и възможност за контрол върху регистрираните в Националната здравно-информационна система медицински дейности, включително прегледи, хоспитализации, направления, рецепти, имунизации и изследвания.

Към момента достъпът до приложението е възможен чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/. За гражданите, които не разполагат с КЕП, е предвидена възможност за безплатно сдвояване на електронното здравно досие с мобилно устройство в офисите на РЗИ, РЗОК и „Информационно обслужване".

В рамките на националната кампания РЗИ – Русе ще организира изнесени работни места, на които гражданите ще могат да получат съдействие за активиране на приложението еЗдраве. Първата инициатива ще се състои на 30 юли /четвъртък/ от 9:30 до 17 ч. във „ВИТТЕ Аутомотив България" /ул. „Индустриален парк" 19/.