Русе става сцена на създаването на най-голямата българска рокля

На 29 и 30 юли Русе и регионът ще бъдат домакини на вдъхновяващата инициатива по шиенето на най-голямата българска рокля. Събитията ще се проведат на няколко знакови локации – Лапидариума на Историческия музей, Народно читалище „Гюнеш 2012", читалище „Анжела Чакърян" и Скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски". В града е и снимачен екип, който създава филм за инициативата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Мащабният проект „От златните ръце на нашите баби и майки" е дело на дизайнера Иван Донев и се осъществява с подкрепата на Община Русе. В продължение на година и половина стотици хора от България и българските общности по света даряват ръчно плетени на една кука карета, съхранявани десетилетия в техните семейства. С тези автентични ръчно плетени дантели и с помощта на доброволци, стъпка по стъпка, ще бъде създадена най-голямата рокля.

„Тази рокля е много повече от произведение на изкуството. Тя е символ на единението, приемствеността и силата на българския дух", споделя дизайнерът Иван Донев.

Организаторите приканват всички русенци и гости на града да заповядат, за да наблюдават процеса или самите те да станат част от направата на роклята. Графикът на събитията е както следва:

29 юли (сряда)

• 10:00 – 14:00 ч. – в Лапидариума на Историческия музей в Русе ще продължи същинското шиене. В него ще вземат участие представители на читалища от региона, а всеки желаещ може да се присъедини към тях.

• от 14:00 ч. – творческият процес ще се пренесе в Народно читалище „Гюнеш 2012"

30 юли (четвъртък)

• от 09:00 ч. – инициативата ще гостува в красивия Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски", чиято духовна атмосфера ще допринесе за магията на проекта.

• от 13 до 14:00 ч. - сръчните ръце на местните майстори ще продължат да свързват елементите на роклята в читалище „Анжела Чакърян"

Във всяка една от локациите доброволци могат да се включат в шиенето на роклята. Ако желаете да подкрепите инициативата с труда си, можете да получите повече информация и да се запишете за участие при Даниела Георгиева на телефон 0886 77 15 33.