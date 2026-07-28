Тежка катастрофа с осем ранени на магистрала "Струма"

Тежка катастрофа с много ранени е станала преди около половин час на автомагистрала "Струма", съобщиха от полицията в Кюстендил.

Верижната катастрофа е при отбивката за Бобошево в платното от София към Кулата. Четири коли са участвали в пътно-транспортното произшествие. Пострадали са осем души, като по първоначална информация няма опасност за живота им. Двама от тях са транспортирани в болница в Дупница за уточняване на състоянието им. На мястото на инцидента са екипи на полицията и спешна помощ. Движението по магистралата е спряно и се насочва от полицейски екипи по главен път Е-79.

Причините за катастрофата се изясняват.