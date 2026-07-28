Йотова благодари на Радев и "Прогресивна България" за подкрепата и доверието

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Президентът Илияна Йотова благодари на министър-председателя Румен Радев и "Прогресивна България" за "доверието и подкрепата" им за президентската ѝ кандидатура. Направи го чрез публикация във фейсбук.

"Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика", подчертава Йотова.

Тя публикува към текста своя снимка с Румен Радев пред президентството.

По-рано днес след разширено заседание Изпълнителния съвет на "Прогресивна България" и коалицията премиерът се обяви в подкрепа на кандидатурата на Йотова на изборите за президент наесен.

"Г-жа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи да работи за обществото. Това е една изключително тежка и сложна битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото", заяви той.

"Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова. Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция, защото ние с Йотова доказахме, че бяхме единствената президентска двойка, която показа единство", каза още Радев.

В петък Йотова за първи път обяви, че ще се кандидатира на изборите за президент. БСП още вчера я подкрепиха официално.

Ето какво гласи цялата публикация на Илияна Йотова:

Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България" за доверието и подкрепата. Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция. Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика.

Благодаря и на всички граждани и организации, които през последните дни застанаха зад мен.

Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност. Пред нас стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение. Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество.