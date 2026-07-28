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Трима са пострадали при катастрофата край Презвитер Козма

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Трима са пострадали при челен сблъсък между 2 коли на пътя между Търговище и Омуртаг. Катастофата стана в района на село Презвитер Козма I-4 Омуртаг – Търговище, в района на село Презвитер Козма, съобщиха от АПИ по-рано днес. Подробности даде директорът на ОДМВР - Търговище ком. Мариан Михайлов. Към момента няма опасност за живота им.

По първоначални данни произшествието е станало, след като единият автомобил е навлязъл в насрещното и се е ударил челно в движещата се в нея кола.

Двамата шофьори и пътник от единия автомобил са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. След преглед в Спешното шофьорите ще бъдат могат да се приберат, а пътникът остава за лечение в болницата.

Пробите на шофьорите за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая се извършват процесуално-следствени действия, каза още комисар Михайлов.

За времето, през което катастрофиралите автомобили бяха изведени извън пътното платно, движението в участъка се осъществяваше двупосочно в една лента. Трафикът бе регулиран от екипи на „Пътна полиция", а водачите бяха призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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