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Пиян рита кенчета с бира на бензиностанция в Карлово, нарече продавачката тъпа

Ваня Драганова

[email protected]

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Районният съд в Карлово

Строшил бутилка и се ядосал, че трябва да плати

Пиян мъж се развилня на бензиностанция в Карлово, след като строши бутилка с бира. Той влязъл в търговския обект около 4 часа сутринта на 25 юли т. г., отворил витрина, за да си вземе бира, счупил една от бутилките и бутнал няколко кенчета, при което продавачката му обяснила, че ще трябва да плати за строшеното. Това го вбесило и той започнал да й крещи, че е тъпа и проста, ритал разпилените по земята кенчета и жената натиснала паникбутона. 

Изпратените на мястото униформени го задържали заради агресивното му поведение и му съставили акт за дребно хулиганство. Той отказал да го подпише, но на следващия ден изразил съжаление пред състав на Районния съд в Карлово. Случаят е приключен с глоба от 100 евро. 

Районният съд в Карлово

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