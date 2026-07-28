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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23300375 www.24chasa.bg

Спирачната система на катастрофиралия автобус в София е била изправна

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Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков

Със заповед на директора на поделение „Дружба" бе назначена комисия с цел изясняване причината за настъпилото на 27 юли 2026 г. пътнотранспортно произшествие с автобус по линия 204, съобщиха от  от „Столичен автотранспорт".

На база извършената обстойна документална и техническа проверка експертната комисия стигна до категоричното заключение, че всички възли, агрегати и системи, имащи отношение към безопасната експлоатация на превозното средство, са работели коректно преди възникването на пътнотранспортното произшествие.

От извършената проверка не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента.

Гумите на превозното средство са с измерена дълбочина на протектора в съответствие установените норми:

- първи мост: 13 мм.;

- втори мост: 12 мм.;

- трети мост: 15 мм.

Констатираната по време на техническата експертиза повредена цялост на гума е характерно за ПТП следствие и не представлява предхождаща техническа неизправност.

След извършени измервания със съответната апаратура е установено, че спирачната система работи в допустимите граници, без отклонения.

Към момента на извършения оглед и проверка всички щети са вследствие на възникналата катастрофа, са категорични от
„Столичен автотранспорт".

Изтеглянето на катастрофиралия автобус СНИМКА: Георги Палейков

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