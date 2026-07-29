Близо 140 пожара са потушени в страната за денонощие

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Общо 136 пожара са ликвидирали екипите на противопожарната служба в страната през изминалото денонощие, след като са реагирали на 189 сигнала за произшествия.

При 29 от инцидентите са нанесени преки материални щети. Огънят е засегнал седем жилищни и две промишлени сгради, 10 превозни средства, четири обекта в селското стопанство, както и други постройки. Останалите 107 пожара са преминали без щети, като по-голямата част от тях са възникнали в сухи треви, храсти, стърнища и отпадъци.

През същия период огнеборците са извършили 42 спасителни и помощни операции. От МВР допълват, че са регистрирани и 11 фалшиви сигнала, пише БТА.