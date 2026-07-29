Венко Сабрутев, ПП: 500 хил. българи разчитат на минималната работна заплата. По каква формула ще гласува МС новия й размер след месец?

В бюджет 2026 освен безобразия, има и противоконституционни разпоредби. 34 хил. български граждани в подписка казаха, че искат да бъде наложено вето върху него, заяви депутатът от ПП Венко Сабрутев по Би Ти Ви. "Г-жа Йотова чу всички мотиви, които изложихме в близо час и половина продължилата среща в президентството с нас. Обнадежден съм, че тя ще наложи вето върху този бюджет", обяви той..

Не съм чел мотивите на ГЕРБ срещу бюджета, не са стигнали до Народното събрание. Разбрах, че тяхната тема е дефицит, в закона за публичните предприятия ясно е казано, че дефицитът трябва да е до 3%, а не 5,7%. Но ние ще внесем жалба до КС отделно от ГЕРБ, каза още депутатът.

Сабрутев отдбеляза като недопустимо, че на хората с ТЕЛК се предвижда да им се спира пенсията след подаден сигнал. Според него, ако такава норма се приложи, би насърчила подаването на лъжливи сигнали и би засегнала 650 000 българи с ТЕЛК, които разчитат на тези пари, за да оцеляват. "Така се вкарва презумпция за виновност до доказване на противното", каза Сабрутев.

Той атакува и въвеждането на почасови трудови договори, като окачестви подобна мярка като отнемане на правото на отпуска на работещите с такива договори. "Абсурдно е да се прави такава тежка реформа през преходни и заключителни разпоредби тихичко и на тъмно и да се намаляват отпуските наполовина. Това противоречи на конституцията.Такива реформи може да се предприемат по отношение на фискалния ефект, а тук такъв няма", ктегоричен бе Сабрутев.

Третото нещо е обвързването на заплатите на магистратите с депутатските. "Но у нас има разделение на властите, а с нововъведението би се създала ситуация едната институция да мачка друга", убеден е Сабрутев.

Четвърти критичен пункт от бюджета според него е махането на механизма за определяне на минималната работна заплата. "500 хил. български граждани разчитат на този инструмент на държавата за вдигане на доходите и ни в клин, ни в ръкав махат механизма. Но докато не се намери консенсус, няма как да се махне тази формула, което означава минималната работна заплата да не се увеличава, коментира Сабрутев. "Получава се следният парадокс - през септември МС трябва да гласува новия размер на МРЗ. По какъв механизъм ще бъде определен? И дали това, което гласуваха, не е дълбоко забразяване на МРЗ с години напред с оправданието, че синдикати и работодатели не могат да се разберат?", попита той. На въпрос какъв механизъм предлага ПП, той отговори "Това е въпрос на дебат. И няма как той да бъде въпрос на 2 минути в бюджетна комисия".

"В този бюджет липсва предвидимост - къде е детската болница? ВАС още утре може да се произнесе по инвестиционния проекти да започне строителството й. Радев каза, че ще се бори с олигархията, а всъщност майките и пенсионерите се оказаха олигарси", коментира Сабрутев.