Фирма затвори квартал на София, за да празнува

Частна фирма затвори квартал на София за събитие. Това сигнализират в социалните мрежи жители на квартал "Изгрев".

Вторник следобед затворена е била част от улица „Фредерик Жолио-Кюри". По думите на очевидци няма обходни маршрути и улиците там са еднопосочни.

"Ад е да се приберем от работа. Отделно от това сигурно и шум ще вдигат. Отказват да ми предоставят разрешително, щото нямали право", пише във фейсбук Наталия Кесерова, която е била възпрепятствана да премине по улицата.

"Опънали са си червен килим и са си наели мутри да спират хората. Като ги питаме имат ли разрешително казват, че кмета им е разрешил", пише друга жена, която е била очевидка.

Наталия Кесерова разказва във видео, че организаторите са отказали да предоставят разрешителното на хората да го видят. По думите на очевидците събитието е било за откриване на "събитие", чуват се коментари за автокъща и лизингова компания. На кадрите се вижда как улицата е затворена със знаци, обезопасителна лента и паркиран скъп автомобил в средата.

Потърпевшите заявиха, че са подавали сигнали към 112. Обикновено при затваряне на пътя, разрешено от общината, трябва да има полицейски автомобил, който да регулира движението и обходен маршрут. На събитието е имало охрана, която е спирала хората.

Във видеото се чува и един от въпросните охранители, който обяснява на гражданите, че не знае какво е събитието. Мъжът казва, че не може да предостави разрешителното за затваряне на улицата.